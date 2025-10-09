Plane Crash News: उड़ान भरते समय क्रैश हो गया बिजनेसमैन का प्राइवेट जेट, बाल-बाल बची आधा दर्जन लोगों की जान

Karwa Chauth 2025: गर्भवती महिलाएं भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
Farrukhabad News: हादसा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ है. मौके पर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
Farrukhabad News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया है. जिले में एक बिजनेस ट्रिप पर आए बिजनेसमैन का प्राइवेट जेट वापस उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हो गया है. जेट विमान उड़ान भरते समय अचानक रनवे से स्लिप हो गया और सीधे बाउंड्री से जाकर टकरा गया. हादसा होते ही खलबली मच गई. तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जेट विमान में सवार उद्योगपति और उनके साथियों समेत करीब आधा दर्जन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. अब तक इस बारे में नागरिक विमानन उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) का कोई बयान सामने नहीं आया है.
खिमसेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा
यह हादसा फर्रुखाबाद के खिमसेपुर इंडस्ट्रियल एरिया की मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर हुआ है, जहां एक बिजनेसमैन अपने साथियों के साथ प्राइवेट जेट से आए थे. गुरुवार को जब उनका विमान वापस उड़ान भरने लगा तो उस समय यह हादसा हुआ है. विमान में बिजनेसमैन के साथ कुल 4 यात्री और 2 पायलट सवार थे. रनवे से स्लिप होने के बाद विमान सीधा हवाई पट्टी की बाउंड्रीवॉल से जाकर टकरा गया.
बियर फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन देखने आए थे बिजनेसमैन
जानकारी के मुताबिक, वुडपैकर ग्रीन एग्री न्यूट्रीपैड प्राइवेट लिमिटेड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इस प्राइवेट जेट में अपनी टीम के साथ सवार थे. वे खिमसेपुर में बियर फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन देखने आए थे. उनके 7-सीटर जेट प्लेन में सभी लोग सवार थे. हादसे के फौरन बाद हवाई पट्टी पर मौजूद स्टाफ के समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के कारण जेट में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं. किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है. अब तक यह सामने नहीं आया है कि विमान किस कारण रनवे से अचानक स्लिप हो गया.
