PM आवास पर BJP CEC की बैठक खत्म, अमित शाह, नितिन नवीन बैठक से बाहर निकले, दोनों राज्यों पर करीब 4 घंटे तक बैठक चली, बैठक में प. बंगाल, केरलम पर चर्चा हुई, बैठक में पश्चिम बंगाल, केरलम पर चर्चा हुई

भारत

Kerala Election 2026: पिनाराई विजयन की 'K' से कुर्सी बचेगी या होगा सत्ता परिवर्तन? सर्वे ने सबको चौंकाया

Kerala Assembly Election 2026: केरल विधानसभा चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है. जिसमें पिनाराई विजयन सरकार को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं.

रईश खान

Updated : Mar 12, 2026, 08:21 PM IST

Kerala Election 2026: पिनाराई विजयन की 'K' से कुर्सी बचेगी या होगा सत्ता परिवर्तन? सर्वे ने सबको चौंकाया

CM Pinarayi Vijayan (file photo)

केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव 2026 होने की संभावना है. ऐसे में सत्ता पाने की जुगत में सभी पार्टियां जुट गई हैं. केरल में हर पांच साल में सत्ता बदलने चलन रहा है, लेकिन पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली LDF गठंबधन ने 2021 में इस चलन को तोड़ दिया और दूसरी बार सत्ता वापसी की. लेकिन अब 10 साल के लेफ्ट शासन के बाद कांग्रेस-बीजेपी बदलाव की उम्मीद जता रही हैं. लेकिन उनकी इस उम्मीद पर विजयन सरकार की 'K' रणनीति पानी फेर सकती है. नतीजा जो भी हो, लेकिन चुनाव से पहले किए गए एक सर्वे का आंकड़ा चौकाने वाला है.

दरअसल, Onmanorama न्यूज वेबसाइट द्वारा एक पोल सर्वे किया गया. जिसमें 'क्या केरल पिनाराई 3.0 को वोट देगा?' सवाल के जरिए लोगों की राय जानने का प्रयास किया. इसमें करीब 44,114 लोगों ने हिस्सा लिया. इनमें से लगभग 21,993 (49.82%) लोगों ने 'हां' में जवाब दिया. उनको कहना है कि वो फिर से सत्ता में पिनाराई सरकार को देखना चाहते हैं. जबकि लगभग 22,151 (50.18%) लोगों ने इसके उलट 'ना' में जवाब दिया. उनका कहना है कि वह फिर से इस सरकार को वोट नहीं करेंगे.

ऑनमनोरमा पोल के नतीजों को देखा जाए तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है. इससे यह मालूम चलता है कि पिनरई सरकार केरल को एक विकसित राज्य बनाने की एग्रेसिव PR स्ट्रैटेजी को सही साबित करने में कामयाब रही है. सरकार की ओर से अपनी प्रो-डेवलपमेंट इमेज को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है. जिससे राज्य में एंटी-इनकंबेंसी खतरा कम नजर आ रहा है.

कितने प्रतिशत लोगों ने पिनाराई को हटाने का किया समर्थन?
सर्वे के मुताबिक, विपक्ष को बदलाव की थोड़ी बढ़त मिल रही है. अगर केरल में बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ती अहमियत पर गौर किया जाए तो LDF का दबदबा अभी भी कायम है. राज्य में 22,151 (50.18%) लोग पिनाराई सरकार को हटाना चाहते हैं. यानी यह उनके समर्थन से 0.18% ज्यादा है. इनमें भी वो लोग नहीं हैं, जो कांग्रेस की लीडरशिप वाली UDF की वापसी चाहते हैं, बल्कि वे लोग भी हैं, जो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आने का सपना देख रहे हैं.

उनका यह भी मानना है कि NDA सत्ता में भले ही न आए, लेकिन केरल विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर उभरे. यही वजह है कि बीजेपी ने केरल चुनाव पर पूरा फोकस कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को दो नेशनल हाईवे (NH66) का उद्घाटन किया. इसके मौके पर पिनाराई विजयन सरकार और बीजेपी की तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ नजर आई. 

राज्य का नाम बदलने से क्या मिलेगा फायदा?
पिनाराई सरकार द्वारा केरल का नाम बदलकर "केरलम"  रखने को भी फायदे के तौर पर देखा जा रहा है. इसके जरिए सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह मलयालम संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती है. मलयालम में 'केरलम' का मतलब 'केरल की भूमि' या 'केरल का देश' होता है. केरलम दो शब्दों से मिलकर बना है- "केरल" और "अम्". मतलब नाम के जरिए मतदाओं में मलयालम भावनाएं जगाने की कोशिश की गई है. पिनरई सरकार का यह 'K' वाला दांव सत्ता में हैट्रिक लगवा सकता है.

केंद्र की तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश
हालांकि, मोदी सरकार भी इसमें अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है.  आमतौर पर देखा जाता है कि विपक्ष ओर से जब केंद्र के पास कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो उसे लंबी बहस में अटका दिया जाता है. या फिर फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं. लेकिन इस मामले में केरल सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा तो उसने तुरंत इसको मंजूरी दे दी. मतलब चुनाव से पहले उसने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह भी केरल के लोगों की भावनाओं की कद्र करती है.

