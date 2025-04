पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इस कड़ी में पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है. इसके बाद एयर इंडिया और इंडिगो ने भी ये ऐलान किया है.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई. आतंकवादियों ने मासूम पर्यटकों को अपना निशाना बनाया और सभी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं. इस हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है. सरकार ने मामले में कई बड़े फैसले लिए हैं. भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसी से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है. वहीं, पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से इंडिगो-एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं.

एयर इंडिया ने क्या कहा

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, 'सभी भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह उम्मीद की जाती है कि उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व के लिए या वहां से आने वाली एयर इंडिया की कुछ उड़ानें वैकल्पिक विस्तारित मार्ग का उपयोग करेंगी.'

IMPORTANT UPDATE:



Due to the announced restriction of Pakistan airspace for all Indian airlines, it is expected that some Air India flights to or from North America, UK, Europe, and Middle East will take an alternative extended route. Air India regrets the inconvenience caused…

— Air India (@airindia) April 24, 2025

'Air India ने आगे कहा कि इस अप्रत्याशित हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण हमारे यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है. हम दोहराना चाहेंगे कि एयर इंडिया में, हमारे कस्‍टमर्स और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

ये भी पढ़ें-Pahalgam Attack के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट, भारत-पाक इंटरनेशनल बोर्ड पर बढ़ाई गई सुरक्षा

इंडिगो ने क्या कहा

इंडिगो ने भी अपने इंटरनेशनल रूट पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा, 'पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र बंद करने की अचानक घोषणा के कारण हमारी कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. हम समझते हैं कि इससे असुविधा हो सकती है और हमारी टीमें आपको जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं.'

#6ETravelAdvisory: In view of the ongoing situation and Pakistan air space closure, a few international flight schedules may be impacted. We’re working to minimise the inconvenience. Check your flight status https://t.co/ll3K8PwtRV and rebooking options https://t.co/51Q3oUe0lP pic.twitter.com/mdnVObO0ON

पाकिस्तान ने बंद किया एयरस्पेस

आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है. इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत की कोई भी एयरलाइन पाकिस्तान के एयरस्पेस का इस्तेमाल कर उड़ान नहीं भर पाएगी. इसके साथ ही पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को भी बंद करने की घोषणा की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.