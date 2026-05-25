पेट्रोल-डीजल के दामों में चौथी बार हुई बढ़ोतरी, पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 रुपये हुआ महंगा, जानें अपने शहर में तेल के दाम

देश में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार पहुंच गये हैं. वहीं डीजल के दाम भी लगभग 100 रुपये के आसपास हैं.

मिडिल ईस्ट में युद्ध का प्रभाव अब भारत में देखने को मिल रहा है. यहां पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी हो गई है. इसके बाद पेट्रोल 100 के पार हो गया है. वहीं डीजल के दाम 98.82 रुपये प्रति लीटर हो गये हैं. पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार हुई इस बढ़ोतरी से लोग परेशान होने लगे हैं. आइए जानते हैं क्यों लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम, किस शहर में कितने रुपये लीटर हुआ पेट्रोल और डीजल...

पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी

सोमवार को दिन की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है. यह 15 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है. इस बार पेट्रोल के दामों पर 2.61 रुपये और डीजल पर 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर पहुंच गई है. वहीं डीजल के दाम 95.20 रुपये प्रति लीटर हैं. वहीं कोलकाता में पेट्रोल 113.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है. चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 99.55 रुपये प्रति लीटर हो गये हैं.

कच्चे तेल में गिरावट, कंपनियों को घाटा

ब्रेंट क्रूड के दामों में आज गिरावट दर्ज की गई है. इसमें करीब 4.75 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है. इसके बाद यह 98.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. वहीं तेल कंपनियों का दावा है कि उनका घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है. तेल कंपनियों का दावा है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें प्रति लीटर 10 से 12 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं मई माह में पेट्रोल और डीजल की खपत और ज्यादा बढ़ गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो पेट्रोल की बिक्री में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत और डीजल की बिक्री में करीब 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

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