भारत ने इकट्ठा कर लिया तेल का बड़ा भंडार, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, क्या पूरे साल का हो गया इंतेजाम?

भारत के आयात में बढ़ोतरी की वजह से रूस के कच्चे तेल के निर्यात में 14 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया. सीआरईए की रिपोर्ट में बताया गया कि मई के मुकाबले जून में भारत ने रूस से 34 प्रतिशत ज्यादा कच्चे तेल का आयात किया है.

भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है. जून महीने में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ रूसी तेल का आयात किया है. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की रिपोर्ट में बताया गया कि मई के मुकाबले जून में भारत ने रूस से 34 प्रतिशत ज्यादा कच्चे तेल का आयात किया है.

रूसी कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश

रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सिर्फ जून महीने में 4.5 अरब यूरो का कच्चा तेल रूस से खरीदा, जबकि 5.5 अरब यूरो का जीवाश्म ईंधन खरीदा है. जो कच्चा तेल भारत ने रूस से खरीदा वो उसकी कुल जीवाश्म ईंधन खरीद का 83 प्रतिशत हिस्सा है. हालांकि, पहले नंबर पर चीन है, वह 7.3 अरब यूरो की जीवाश्म ईंधन खरीद के साथ सबसे बड़ा खरीदार रहा.

रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी के कारण रूस का तेल निर्यात बढ़ने के बावजूद आय में कमी दर्ज की गई है. कम कीमतों के कारण रूस की कच्चे तेल से प्रतिदिन निर्यात आय आठ प्रतिशत घटकर 34.8 करोड़ यूरो ही रह गई. रूस का जीवाश्म ईंधन का निर्यात 7 प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन कम कीमत की वजह से उसके निर्यात की दैनिक आय एक प्रतिशत घटकर 73.4 करोड़ यूरो रह गई.

भारत की खरीदारी से बढ़ा रूस का निर्यात

भारत के आयात में बढ़ोतरी की वजह से रूस के कच्चे तेल के निर्यात में 14 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी में रूस से तेल की आपूर्ति मई की तुलना में 150 प्रतिशत, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की पारादीप रिफाइनरी में 126 प्रतिशत, भारत पेट्रोलियम (BPCL) की कोच्चि रिफाइनरी में 83 प्रतिशत और नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी में 45 प्रतिशत बढ़ी.

क्या भारत में नहीं बढ़ेंगे तेल और पेट्रोल के दाम?

अमेरिका और ईरान के हमले फिर से शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर संकट गहराने लगा है और इस बात को लेकर भी चिंताएं तेज हो गई हैं कि क्या फिर से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी. इस बात से राहत जरूर है कि रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना भारत को राहत दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे मौजूदा हालातों के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है क्योंकि तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के रेट, रूपये-डॉलर एक्सचेंज रेट, रिफाइनिंग लागत और टैक्स जैसी चीजों पर निर्भर करती हैं. हालांकि, अगर भारत को रूस कम दाम पर तेल बेचना जारी रखता है और ग्लोबल मार्केट में भी तेल की कीमतें न बढ़ें तो शायद भारतीयों पर बोझ न बढ़े.

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