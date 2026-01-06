पटना में अब ऐसा करने वाले लोगों को 'नगर शत्रु' घोषित कर दिया जाएगा, जानिए नगर निगम के फैसले के पीछे की कहानी

पटना नगर निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों को ‘नगर शत्रु’ घोषित करने का फैसला किया है. कैमरों से पहचान, जुर्माना और नेमिंग-शेमिंग के जरिए शहर को साफ बनाने की कोशिश होगी.

बिहार की राजधानी पटना में अब सार्वजनिक जगहों को गंदा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा रहा है. खास तौर पर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने की समस्या को लेकर पटना नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. शहर की सफाई, सुंदरता और स्वच्छता रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए ऐसे लोगों को ‘नगर शत्रु’ घोषित किया जाएगा. इसके लिए तकनीक और निगरानी व्यवस्था का भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

दूसरों के लिए यह एक चेतावनी बने

पटना नगर निगम ने शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक नई और सख्त पहल की है. अब राजधानी में जो लोग सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें ‘नगर शत्रु’ की श्रेणी में रखा जाएगा. नगर निगम की टीम ऐसे लोगों से मौके पर ही जुर्माना वसूलेगी और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी. नगर निगम की योजना के तहत शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे 3,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी. ये सभी कैमरे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं, जहां से पूरे पटना पर नजर रखी जाती है. इन्हीं कैमरों के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों की पहचान की जाएगी. पहले चरण में ऐसे लोगों से 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. इसके साथ ही नगर निगम ने ‘नेमिंग और शेमिंग’ की नीति भी अपनाने का फैसला किया है. नियम तोड़ने वालों की फोटो और वीडियो शहर में लगी डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी, ताकि दूसरों के लिए यह एक चेतावनी बने.

छह अंचलों में विशेष टीमें

नगर निगम ने राजधानी के सभी छह अंचलों में विशेष टीमें बनाई हैं, जो लगातार सार्वजनिक स्थलों की निगरानी करेंगी. इतना ही नहीं, आम नागरिकों की भागीदारी भी इस अभियान में शामिल की गई है. अगर कोई व्यक्ति किसी को गंदगी फैलाते या सार्वजनिक जगह पर थूकते हुए देखता है, तो वह नगर निगम के टोल फ्री नंबर 155304 पर सूचना दे सकता है. सूचना देने वाले नागरिकों को ‘नगर मित्र’ कहा जाएगा.

हाल ही में मल्टी मॉडल हब से पटना जंक्शन को जोड़ने वाली भूमिगत सब-वे में थूकने के मामलों पर कार्रवाई करते हुए करीब 250 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि गंदगी और थूकने की आदत की वजह से कई जगहें रेड स्पॉट बन जाती हैं, जिससे शहर की छवि खराब होती है. उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से लोगों की आदतों में बदलाव आएगा और पटना पहले से ज्यादा साफ और सुंदर नजर आएगा.

