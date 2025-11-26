अरुणाचल प्रदेश का क्या है इतिहास, चीन क्यों करता है इसपर अपना दावा? जानें विवाद की असली वजह

1950 के दशक में चीन ने तिब्बत को मिलाने के बाद अख्साई चीन के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था. ये इलाके लद्दाख से जुड़े थे.

अरुणाचल प्रदेश की पेमा वांगजोम थोंगडोक के एक खत के बाद भारत-चीन सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. पेमा ने भारतीय विदेश मंत्रायल को चिट्ठी में लिखा कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर उन्हें कई घंटे परेशान किया गया. उनके पासपोर्ट को इनवैलिड बताया गया और कहा गया कि अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है. इसलिए उनको चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए.

चीन की इस हरकत पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल भारत का एक अभिन्न अंग है. चीन की ओर से जितना भी दावा किया जाए इससे सच्चाई बदलने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि चीन होतान प्रांत में दो नए काउंटी यानी जिला बनाने की कोशिश कर रहा है. इन काउंटी में कुछ इलाका भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का है.

ड्रैगन ने ऐसी नापाक हरकत कोई पहली बार नहीं की है. वह लगभग 75 साल से अरुणाचल पर अपना दावा ठोकता आ रहा है. 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत को मिलाने के बाद अख्साई चीन के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था. ये इलाके लद्दाख से जुड़े थे. इसके बाद उसने नेशनल हाइवे 219 बना दिया, जो पूर्व प्रांत शिंजायांग से जुड़ा है. लेकिन भारत इसे अवैध कब्जा मानता है.

विवाद की वजह

विवाद की वजह यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया. 1914 के शिमला समझौते में मैकमोहन रेखा को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया. चीन का कहना है कि समझौते के दौरान उसे पूछा नहीं गया. उसका दावा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और इसलिए यह क्षेत्र अब चीन का है. भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है.

1962 का युद्ध से भी नहीं निकला नतीजा

1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था. लेकिन बाद में चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जारी है.

चीन के दावे के पीछे के कारण

चीन के दावे के पीछे कई कारण हैं. एक कारण यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसलिए इसे अपना हिस्सा मानता है. दूसरा कारण यह है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है. अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है. यह क्षेत्र चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.