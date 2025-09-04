Bihar Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 व्यापारियों की मौत

पुलिस ने हादसे में कार सवार 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया.

बिहार की राजधानी पटना में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां कार और ट्रक की भारी भिड़त हो गई. हादसे में कार सवार 5 व्यापारियों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टमत के लिए भेज दिया. घटना के समय कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सामने जा रहे ट्रक में जा घुसी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, गया फोर लेन पर एक तेज रफ्तार कार आ रही थी. कार में कुर्जी गोपालपुर और पटेल नगर निवासी राजेश कुमार, कमल किशोर, सुनील कुमार, मितन और प्रकाश चौरसिया सवार थे. ये सभी लोग पटना की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान इनकी तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई. राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने हादसे में कार सवार 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया. बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग कारोबारी थे. फतुहा से पटना की तरफ लौट रहे थे.

सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम

मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार मृतकों के परिवार को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद उनके घरों में कोहराम मच गया. व्यापारियों के परिजन आनन फानन में पटना पहुंचे. यहां पुलिस ने शव को पोस्टामार्टम कर परिवार को सौंप दिया.

