Bihar Crime: बिहार मे बेलगाम हुए अपराधी, पटना AIIMS की नर्स के घर में घुसकर जिंदा जला दिए दो मासूम

Patna Crime: बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर जघन्य अपराध की गवाह बनी है. जानीपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर घुसकर दो मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया. ये बच्चे AIIMS पटना में कार्यरत नर्स शोभा देवी के थे. घटना के बाद से इलाके में तनाव और गुस्से का माहौल है. लोगों ने आक्रोश में आके रोड जाम कर दिया. इस पूरे घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. अंजली और अंश नाम के दोनों बच्चे को अपराधियों ने घर में घुसकर जिंदा जला दिया. ये दोनों बच्चे स्कूल से लौटे थे और उस समय घर पर अकेले थे. दोनों ही बच्चे घर में आराम कर रहे थे तभी अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर इस भयावह वारदात को अंजाम दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों के शवों को कब्जे में लिया. स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब घर के अंदर घुसकर भी मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है.

VIDEO | Patna: Phulwari Sharif DSP-2 Deepak Kumar says, "The incident of two children being burnt to death has come to light. We are here at the spot... We are also investigating the technical aspects, a team in this regard has also been called. The preliminary investigation… pic.twitter.com/vwjBCq5qXO