दोनों ट्रक फिलहाल नहर में लटके हुए हैं. इतना ही नहीं ट्रकों में आग भी लग गई, जिसे बुझाया जा रहा है. वहीं, टूटे हुए पुल के ऊपर से भाखड़ा नहर का पानी बहने लगा.

पंजाब के पटियाला-संगरूर रोड़ पर नहर के ऊपर बने पुल के अचानक टूटने से गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को बड़ा हादसा हो गया. हादसे के वक्त दो ट्रक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, जैसे ही पुल टूटा तो दोनों ट्रक भी नहर में धंस गए. पुल गिरने की सूचना मिलते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.

दोनों ट्रक फिलहाल नहर में लटके हुए हैं. इतना ही नहीं ट्रकों में आग भी लग गई, जिसे बुझाया जा रहा है. वहीं, टूटे हुए पुल के ऊपर से भाखड़ा नहर का पानी बहने लगा.

#WATCH | Patiala, Punjab: An incident occurred near Pasiyana village on the Patiala-Sangrur bypass when a bridge over the Bhakra Canal suddenly collapsed. Two trucks fell into the gap, and one of the trucks caught fire. Upon receiving information about the incident, fire department vehicles arrived at the site and managed to bring the blaze under control after a strenuous effort. The cause of the bridge collapse is not yet known. Official information regarding any casualties or injuries in the incident is awaited. — ANI (@ANI) November 19, 2026

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, दोनों ट्रक के ड्राइवर सुरक्षित हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि दोनों ट्रक पुल से गुजर रहे थे, तभी वह अचानक ढह गया. इससे दोनों वाहन पुल के टूटे हुए हिस्से में जा फंसे.

हादसे के कुछ ही देर बाद एक ट्रक में कथित तौर पर आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. दमकलकर्मियों की तत्परता से आग को और फैलने और अधिक नुकसान होने से रोक लिया गया. पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए. हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और राहगीर एकत्र हो गए. पुल के ढहने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. इस घटना के कारण पटियाला-संगरूर बाईपास पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है.