यात्रियों को नहीं लगेगी भनक... 320 किमी की रफ्तार से ट्रैक बदलेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, जानें क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?

देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे रेल कॉरिडोर के निर्माण में एक खास तकनीकी अपनाई जा रही है, जिससे 320 की हाई स्पीड पर जब ट्रेन ट्रैक बदलेगी, तो यात्रियों को जरा भी पता नहीं लगेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए तेजी से कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है

मुंबई-अहमदाबाद रूट पर देश की पहली बुलेट ट्रेन संचालित की जाएगी

रूट पर कुल 508 किमी लंबे रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है

बुलेट ट्रेन 320 किमी की स्पीड से रेल कॉरिडोर पर दौड़ेगी.



भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद रूट पर चलेगी. इसके लिए नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 508 किमी लंबे रेल कॉरिडोर का निर्माण कर रही है. इसके पहले फेज का संचालन अगस्त 2027 में शुरू होने की संभावना है. मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट पर कुल 12 स्टेशन होंगे, जिसमें 8 गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में होंगे. बुलेट ट्रेन 320 किमी की रफ्तार से ट्रैक बदलेगी और किसी भी यात्री को पता तक नहीं चलेगा. आइए जानते हैं कि इसके लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है.

आमतौर पर जब कोई ट्रेन तेज गति से चल रही होती है और उसे दूसरे ट्रैक पर जाना होता है, तो उसकी गति कम करनी पड़ती है. ट्रेन ट्रैक बदलते समय कभी-कभी यात्रियों को कंपन और हल्के झटके भी महसूस हो सकता है, लेकिन हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन में ऐसा नहीं होगा.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इसके लिए कैंटेड टर्नआउट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका उद्देश्य ट्रैक बदलते समय ट्रेन पर पड़ने वाले अचानक दबाव और बल को कम करना है, ताकि हाई-स्पीड पर भी यात्रा ज्यादा स्थिर बनी रहे.

क्या होता है कैंटेड टर्नआउट?

कैंटेड टर्नआउट को समझने के लिए पहले रेलवे ट्रैक के कैंट को समझना जरूरी है, जब ट्रेन किसी घुमावदार ट्रैक पर चलती है तो बाहरी रेल को अंदर वाली रेल की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है. इसे कैंट कहते हैं.

इसका मकसद ट्रेन के कर्व पर चलते समय पैदा होने वाले बल को संतुलित करना होता है. कैंटेड टर्नआउट में ट्रैक की डिजाइन इस तरह की जाती है कि ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाते समय भी जरूरी कैंट को बनाए रख सके. इससे ट्रेन के पहियों और ट्रैक पर पड़ने वाले बल में अचानक बदलाव कम होता है.

क्या होता है टर्नआउट और पॉइंट मशीन का काम?

रेलवे में टर्नआउट ट्रैक का वह हिस्सा होता है, जो ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने की सुविधा देता है. इसमें मौजूद चलने वाले हिस्से ट्रेन को चुने गए रास्ते की तरफ ले जाते हैं. वहीं पॉइंट मशीन इन हिस्सों को सही दिशा में चलाने और उन्हें लॉक करने का काम करती है. सिग्नलिंग सिस्टम के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेन को सुरक्षित रूप से सही ट्रैक पर भेजा जाए.

हाई-स्पीड रेल में इन सिस्टम की सटीकता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति पर ट्रैक में मामूली गड़बड़ी का प्रभाव भी सामान्य ट्रेन की तुलना में काफी ज्यादा हो सकता है.

बुलेट ट्रेन के लिए क्यों जरूरी है यह तकनीक?

मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर पर ट्रेन 320 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन की गई है. ऐसे में ट्रैक बदलने वाले हिस्से को भी उसी स्तर की इंजीनियरिंग की जरूरत होती है. कैंटेड टर्नआउट का इस्तेमाल ट्रेन के पहियों और पटरियों पर पड़ने वाले अचानक बल को कम करने में मदद करता है.

क्या-क्या बनेगा 508 किमी लंबे कॉरिडोर में?

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर करीब 508 किलोमीटर लंबा होगा. यह महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगा. इस प्रोजेक्ट में वायडक्ट, पुल, स्टेशन, सुरंग और हाई-स्पीड रेल से जुड़ा अन्य बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है. कॉरिडोर में 8 पहाड़ी सुरंगें भी बनाई जा रही हैं. इनमें 7 सुरंगें महाराष्ट्र और एक गुजरात में हैं.

सुरंग निर्माण में भी खास इंजीनियरिंग

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सुरंगों के एंट्री और एग्जिट पर 16 वेंटिलेटेड हुड बनाए जा रहे हैं. इनका इस्तेमाल ट्रेन के सुरंग में प्रवेश और बाहर निकलने के दौरान पैदा होने वाले हवा के दबाव और आवाज को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा.

जब कोई ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से किसी संकरी सुरंग में प्रवेश करती है तो वह अपने सामने बड़ी मात्रा में हवा को धकेलती है. इससे अचानक दबाव और तेज आवाज पैदा होती है, हाई-स्पीड ट्रेन के मामले में यह प्रभाव सामान्य ट्रेनों की तुलना में ज्यादा होता है.

इसीलिए बुलेट ट्रेन के सुरंग डिजाइन में एयरोडायनामिक्स को भी खास महत्व दिया जा रहा है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल 2 लाख करोड़ रुपये हैं.

कितना होगा देश की पहली बुलेट ट्रेन का किराया?

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल 2 लाख करोड़ रुपये हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुलेट ट्रेन का संभावित शुरुआती किराया 250 से शुरू होकर करीब 4500 रुपये तक हो सकता है, जो दूसरी और कोच पर निर्भर करेगा. रेलवे की ओर से अभी आधिकारिक किराये का ऐलान नहीं किया गया है. वहीं यात्रियों की क्षमता की बात करें, तो 10 कोच वाली बुलेट ट्रेन में करीब 750 यात्री और 16 कोच वाली बुलेट ट्रेन में 1250 यात्रियों की क्षमता होगी.

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