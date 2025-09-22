सैलरी से बड़ा था देशसेवा का जुनून, जानें बीटेक की पढ़ाई के बाद आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाली शिवानी झा की कहानी
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने खेली 74 रनों की मैच जिताऊ पारी, फिर वीरेंद्र सहवाग ने क्यों नहीं हुए खुश
जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की याचिका खारिज, जारी रहेगा केस
30 साल की उम्र में लिया था वनडे क्रिकेट से संन्यास, दो साल बाद रिटायरमेंट से यू-टर्न लेकिर सभी को किया हैरान
इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल
ChatGPT ने लगवा दी महिला की लॉटरी! क्या AI जिता सकता है 1.32 करोड़ रुपये, ये खबर खोल देगी आंखें
Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?
बाथरूम जाना था, कॉकपिट खोलने लगा यात्री, हाईजैक की आशंका से एअर इंडिया की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में मचा हड़कंप
टीवी की बालिका वधू जल्द रचाने वाली है शादी, डेट भी हो गई कन्फर्म, जानिए कौन बनेगा अविका गौर का दूल्हा?
H1B वीजा की फीस बढ़ना कैसे है भारत के लिए फायदे का सौदा? समझिए पूरी बात
भारत
Air India Flight: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी, तभी आसमान में कॉकपिट खोलने की कोशिश की गई है, जिसके बाद हाईजैक की आशंका जताई जा रही है.
एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी, तभी आसमान में कॉकपिट खोलने की कोशिश की गई है, जिसके बाद हाईजैक की आशंका जताई जा रही है. दरअसल, सोमवार को 10.22 बजे दो यात्रियों ने कॉकपिट के बगल में बने कोड पैनल में कुछ नंबर डाला, जिसके बाद पायलट को आशंका हुई और उन्होंने कॉकपिट नहीं खोला. हालांकि पैसेजर्स ने गेट खेलने की कोशिश बार बार की, लेकिन पायलट ने सूझमूझ से काम लिया है और हर बार रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी.
एअर इंडिया ने जारी की रिपोर्ट
एअर इंडिया एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में बताया,"हम वाराणसी से हमारी फ्लाइट पर एक घटना के बारे में हम मीडियो से अवगत है. एक पैसेंजर ने शौचालय समझकर कॉकपिट प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि मजबूत सुरक्षा और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं. उन लोगों से समझौता नहीं किया जाएगा. लैंडिंग के समय मौजूद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई थी और अभी जांच जारी है."
9 यात्रियों से हो रही है पूछताछ
वाराणसी में लैंडिंग के बाद कुल 9 यात्रियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. दरअसल, दो यात्री जो कॉकपिट खोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 7 और पैसेंजर्स थे, जो उनके साथ सफर कर रहे थे. अब सभी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उनसे पूछताछ तल रही है. पहले जानकारी मिली थी कि एक पैसेंजर ने बताया है कि वो बाथरूम समझकर कॉकपिट पहुंच गया और उसे खोलने की कोशिश की और जब वो नहीं खुला तो वो अपनी सीट पर वापस लौट गया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.