बाथरूम जाना था, कॉकपिट खोलने लगा यात्री, हाईजैक की आशंका से एअर इंडिया की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में मचा हड़कंप

एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी, तभी आसमान में कॉकपिट खोलने की कोशिश की गई है, जिसके बाद हाईजैक की आशंका जताई जा रही है. दरअसल, सोमवार को 10.22 बजे दो यात्रियों ने कॉकपिट के बगल में बने कोड पैनल में कुछ नंबर डाला, जिसके बाद पायलट को आशंका हुई और उन्होंने कॉकपिट नहीं खोला. हालांकि पैसेजर्स ने गेट खेलने की कोशिश बार बार की, लेकिन पायलट ने सूझमूझ से काम लिया है और हर बार रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी.

एअर इंडिया ने जारी की रिपोर्ट

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में बताया,"हम वाराणसी से हमारी फ्लाइट पर एक घटना के बारे में हम मीडियो से अवगत है. एक पैसेंजर ने शौचालय समझकर कॉकपिट प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि मजबूत सुरक्षा और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं. उन लोगों से समझौता नहीं किया जाएगा. लैंडिंग के समय मौजूद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई थी और अभी जांच जारी है."

9 यात्रियों से हो रही है पूछताछ

वाराणसी में लैंडिंग के बाद कुल 9 यात्रियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. दरअसल, दो यात्री जो कॉकपिट खोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 7 और पैसेंजर्स थे, जो उनके साथ सफर कर रहे थे. अब सभी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उनसे पूछताछ तल रही है. पहले जानकारी मिली थी कि एक पैसेंजर ने बताया है कि वो बाथरूम समझकर कॉकपिट पहुंच गया और उसे खोलने की कोशिश की और जब वो नहीं खुला तो वो अपनी सीट पर वापस लौट गया.

