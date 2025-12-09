FacebookTwitterYoutubeInstagram
भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की | जापान के आओमोरी में 7.5 तीव्रता का भूकंप, भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में बिजली गुल

भारत को लेकर ट्रंप फिर ले सकते हैं बड़ा फैसला, भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने के दिए संकेत

इस हरे फल को कच्चा खाना कर दें शुरू, डायबिटीज में बढ़ा ब्लड शुगर नेचुरली होने लगेगा डाउन

आपके दांतों में कैविटी की असली वजह हैं ये फूड्स, आज ही से इन्हें डाइट से कर दें बाहर

इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी

8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

भारत

लोक सभा के बाद अब राज्य सभा में होगी वंदे मातरम् पर विशेष चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा हो रही है. राज्यसभा में आज इसकी शुरुआत अमित शाह करेंगे. वहीं लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर विपक्ष और सरकार आमने-सामने आ सकते हैं.

राजा राम

Updated : Dec 09, 2025, 07:28 AM IST

लोक सभा के बाद अब राज्य सभा में होगी वंदे मातरम् पर विशेष चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत

अमित शाह 

संसद का आज का सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा का माहौल तैयार है. सोमवार को लोकसभा में हुए व्यापक विमर्श के बाद इस मुद्दे को अब राज्यसभा में आगे बढ़ाया जाएगा. दोपहर 1 बजे से शुरू हो रही चर्चा को लेकर सदन में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें गीत की विरासत, योगदान और उसके राष्ट्रीय महत्व पर बात होगी. राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. 

राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत अमित शाह करेंगे

दरअसल, बताया जा रहा है कि, शाह अपने संबोधन में वंदे मातरम् के रचनात्मक सफर, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और देशभर में इसके प्रतीकात्मक प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे. चर्चा के अंत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी टिप्पणी देंगे, जहां वे गीत की 150 साल की यात्रा और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर फोकस करेंगे. इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन दास अग्रवाल, के. लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे. 

राष्ट्रीय गौरव का क्षण

इधर लोकसभा में सोमवार का दिन वंदे मातरम् के सम्मान में रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा को एक “राष्ट्रीय गौरव का क्षण” बताते हुए कहा कि यह वही मंत्र है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा दी. पीएम ने कहा कि जिस गीत ने देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाई दी, उसे याद करना हर भारतीय के लिए सौभाग्य की बात है. आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर भी गरमागरम बहस की उम्मीद है. विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा सकता है. इस महत्वपूर्ण बहस की शुरुआत नेता विपक्ष राहुल गांधी करने जा रहे हैं, जिससे सदन में राजनीतिक तापमान बढ़ना तय माना जा रहा है. कुल मिलाकर, संसद का आज का दिन न केवल राष्ट्रीय भावनाओं का उत्सव है, बल्कि लोकतांत्रिक सुधारों पर गहन विमर्श का भी मंच बनने जा रहा है. 

