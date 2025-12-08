FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

इंडिगो संकट को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये सरकार की विफलता | लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान बोले PM मोदी- बंकिम दा ने भारत के सामर्थ्य को जगाया, वंदे मातरम् तब लिखा, जब अंग्रेज बौखलाए थे

Pm Modi Loksabha: लोकसभा में वंदे मातरम पर शुरू हुई चर्चा, पीएम मोदी भी बहस में लेंगे हिस्सा

लगातार सर्दी-खांसी से परेशान हैं? सुबह उठकर रोज पिएं ये ड्रिंक, सीने में जमा कफ पिघलकर आएगा बाहर

लाल किले की तरफ जाने वाले सावधान! प्रोग्राम के चलते आज से इन रास्तों पर 13 दिसंबर तक लग सकता है जाम

Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के 'आरंभ और अंत' का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन

Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल

घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन

Homeभारत

भारत

Pm Modi Loksabha: लोकसभा में वंदे मातरम पर शुरू हुई चर्चा, पीएम मोदी भी बहस में लेंगे हिस्सा 

आज से संसद के शीतलकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है. इसमें सबसे पहले 150 साल पुराने वंदे मातरम पर बहस शुरू होगी. इसके साथ ही विपक्ष एसआईआर पर बहस चाहता है. इसको लेकर सत्ता और विपक्ष के नेता आमने सामने रहेंगे.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 08, 2025, 11:51 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर बहस का नेतृत्व करेंगे. इस बहस से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वैचारिक बहस और तेज़ होने की संभावना है. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सबसे ज़्यादा गाए जाने वाले गीतों में से एक था, लेकिन भाजपा नेताओं का दावा है कि इस गीत का सांस्कृतिक हिस्सा हटा दिया गया था. वहीं विपक्षी दल मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार पहले वंदे मातरम कराने पर अड़ी रही. प्रधानमंत्री के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी निचले सदन में इस बहस में हिस्सा लेने की संभावना है.

भाजपा सांसद ने कहा, कुछ लोग वंदे मातरम में विश्वास नहीं रखते

भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि "कुछ लोग 'वंदे मातरम' में विश्वास नहीं रखते, बल्कि बाबरी मस्जिद में विश्वास रखते हैं... हुमायूँ कबीर नें नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने यह काम करवाया है (मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' मस्जिद की आधारशिला रखी है). यह एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है और ममता बनर्जी को अब इसके परिणाम भुगतने होंगे."

बहस में भाग लेने के लिए पीएम मोदी संसद पहुंचे 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर बहस में हिस्सा लेने के लिए संसद पहुंचे. वह बहस की शुरुआत करेंगे और गीत के हटाए गए हिस्से पर ज़ोर देंगे.

शिवसेना सांसद ने वंदे मातरम पर 'व्यापक चर्चा' की मांग की 

प्रियंका चतुर्वेदी ने इस चर्चा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. "वही सरकार जिसने राज्यसभा में इन नारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी, जब इन पर चर्चा करती है, तो यह हास्यास्पद लगता है. मुझे उम्मीद है कि वंदे मातरम पर व्यापक चर्चा होगी... मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह एक एजेंडा नहीं बनेगा, और चर्चा राजनीति से ऊपर उठकर देश को प्राथमिकता देनी चाहिए."

