1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, इन अहम मुद्दों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा अपडेट दिया है. सरकार कई अहम बिल पास कराना चाहती है, जबकि विपक्ष मतदाता सूची और हालिया चुनावों को लेकर सरकार पर निशाना साध सकता है.

Parliament Winter Session: देश की संसद का शीतकालीन सत्र इस बार 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र के आयोजन को मंजूरी दे दी है. कुल 15 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है. सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है.

किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि 19 दिवसीय शीतकालीन सत्र लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा. इस बार सरकार का ध्यान मुख्य रूप से जन विश्वास बिल और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर रहेगा. इसके साथ ही संविधान के 129वें और 130वें संशोधन बिल को भी पारित कराने की कोशिश की जाएगी.

हंगामे की पूरी संभावना

सरकार का लक्ष्य है कि सीमित समय में अधिक से अधिक काम पूरा किया जा सके. हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर संसद की बहसों में दिख सकता है. विपक्ष मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर भी सरकार से सवाल करने की तैयारी में है, खासतौर पर बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में कथित गड़बड़ियों को लेकर. 2013 के बाद यह दूसरा मौका है जब शीतकालीन सत्र इतनी कम अवधि का रखा गया है. पिछले मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी तीखे विरोध और हंगामे की पूरी संभावना है. बावजूद इसके, सरकार को उम्मीद है कि यह सत्र रचनात्मक और जनहितकारी साबित होगा.

