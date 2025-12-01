Parliament Winter Session: संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

Parliament Winter Session:संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 10 घंटे की विशेष चर्चा होगी. यह बहस इस सप्ताह लोकसभा में आयोजित की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे.

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में इस सप्ताह एक ऐतिहासिक बहस होने जा रही है. राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के विशेष अवसर पर लोकसभा में 10 घंटे की लंबी चर्चा आयोजित की जाएगी. माना जा रहा है कि यह बहस गुरुवार या शुक्रवार को हो सकती है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में भाग लेंगे, जिससे इस कार्यक्रम का महत्व और बढ़ जाता है. यह पहला मौका है जब राष्ट्रगीत के इतिहास, महत्व और उसकी सांस्कृतिक भूमिका पर संसद में इतना विस्तृत मंथन होगा.

गीत ने देशभर में आजादी की भावना को मजबूत किया

सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर सहमति बीते दिनों हुई ऑल-पार्टी मीटिंग और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बनी थी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सभी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने की सहमति बनी. इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने भी इसे मंज़ूरी दी. इस चर्चा को लेकर सभी दलों के सांसदों में उत्साह है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के इस प्रतीक गीत ने देशभर में आजादी की भावना को मजबूत किया था.

PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

यह चर्चा गीत के ऐतिहासिक सफर, साहित्यिक योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका को रेखांकित करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर वंदे मातरम की भावनात्मक और प्रेरक शक्ति का ज़िक्र कर चुके हैं. बताते चलें, हाल ही में एक कार्यक्रम में PM मोदी ने कहा था कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि "संकल्पों की सिद्धि" का प्रतीक है. उन्होंने बताया था कि आजादी के दौर में यह गीत देश की आत्मा और संकल्प का स्वर बन गया था. सत्र की बात करें तो 19 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी. सरकार कई अहम विधेयक भी पेश करने वाली है, लेकिन वंदे मातरम पर होने वाली यह चर्चा सत्र का सबसे खास आकर्षण मानी जा रही है.

