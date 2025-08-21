Parliament Monsoon Session 2025: आज संसद के मॉनसून सत्र का है आखिरी दिन, बिल पेश होने के साथ विपक्ष कर सकता है हंगामा

CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर नेट का रिजल्ट csirnet.nta.ac.in पर जारी, जानें अब आगे आपके पास क्या हैं विकल्प?
भारत
संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई 2025 को हुई थी. इसका आखिरी दिन आज यानी 21 अगस्त 2025 को है. इस 1 महीने में संसद के बीच सरकार ने कई बिल पेश किये.
संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है. इसके साथ ही सरकार आज राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश कर सकती है. वहीं अभी भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी हे. बीजेपी ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. इसी बीच 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हंगामा हो सकता है. इसके अलावा वोटर रिविजन का विरोध करने के लिए भी प्रदर्शन जारी रहेगा.
संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई 2025 को हुई थी. इसका आखिरी दिन आज यानी 21 अगस्त 2025 को है. इस 1 महीने में संसद के बीच सरकार ने कई बिल पेश किये. इनमें से 12 बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया है. वहीं वोटर वेरिफिकेशन से लेकर बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक, ऑनलाइन गेमिंग बिल समेत कई बिल पेश किये गये. वहीं SIR का मुद्दा सदन के अंदर से लेकर बाहर तक छाया रहा. विपक्षी सांसद सदन में SIR के चर्चा की मांग कर रहे हैं.
संसद के मॉनसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किये. इनमें ऑनलाइन मनी गेम्स भी शामिल थे. इस पर चर्चा के साथ ही संदन में विपक्ष का भारी हंगामा रहा. विपक्ष इन बिलों का विरोध किया. विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 को लोकसभा में पास करा दिया गया है. इन पर जल्द ही पाबंदी लग सकती है. हालांकि आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इसके बार ही स्थिति साफ होगी.
संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन के साथ ही पिछले 1 माह में कुल 12 बिल पास हुए हैं. विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने इन बिलों को पारित कर दिया है. इनमें ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 से लेकर गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025, व्यापारी जहाजरानी विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025, राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025, आयकर विधेयक 2025, कराधान विधियों संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 और भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 हैं.
