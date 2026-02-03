लोकसभा में 'यार' शब्द के इस्तेमाल पर मचा विवाद, स्पीकर ने जताया ऐतराज, यहां समझिए पूरा मामला

लद्दाख मुद्दे पर बहस के दौरान लोकसभा में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया, जब 'यार'शब्द के इस्तेमाल पर चेयर ने आपत्ति जताई. राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने पर विपक्ष ने विरोध किया.

Lok Sabha: लद्दाख विवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सरकार के बीच चल रही तीखी बहस के बीच सोमवार को लोकसभा में एक नया विवाद खड़ा हो गया. सदन में उस समय हंगामा शुरू हो गया, जब विपक्ष की ओर से कथित तौर पर ‘यार’ शब्द का इस्तेमाल किया गया. हाउस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस सांसदों को फटकार लगाई. उन्होंने इसे असंसदीय और आपत्तिजनक बताया, हालांकि कांग्रेस सांसदों ने इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

आप चेयर को यार नहीं कह सकते

एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने विपक्ष के नेताओं से सख्ती से कहा, आप चेयर को यार नहीं कह सकते हैं. इससे पहले, सुबह से सदन की कार्यवाही में रुकावट के बाद दोपहर 2 बजे जब लोकसभा फिर से शुरू हुई,तो सदन में काफी हंगामा और शोर-शराबा देखने को मिला. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज नरवणे की एक किताब (जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है) से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करना चाहते थे. हालांकि, हाउस चेयरमैन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी.

राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि जानकारी का सोर्स साबित करने के बावजूद उन्हें हाउस में बोलने नहीं दिया जा रहा है. हालांकि, चेयर ने उनकी दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रूल 239 के तहत, स्पीकर ने एक ऐसा फैसला दिया है जो हाउस के सदस्यों को बिना वेरिफाइड या अस्पष्ट तथ्यों का जिक्र करने या उनके बारे में बोलने से रोकता है. नेता प्रतिपक्ष ने अपना आरोप जारी रखते हुए कहा कि वह सिर्फ लद्दाख में उठाए गए मुद्दे और प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, यह उठा रहे थे. उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत न मिलने का विरोध करते हुए कहा, "हमारे प्रेसिडेंट का भाषण इस बारे में था कि भारत को किस रास्ते और दिशा में जाना चाहिए. ग्लोबल स्टेज पर, मुख्य मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बीच टकराव है. यह हमारे स्ट्रेटेजिक हितों के लिए जरूरी है. मुझे इसे उठाने से क्यों रोका जाना चाहिए?" राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे और चेयर ने बार-बार इस पर आपत्ति जताई, जिसके चलते सदन में जोरदार हंगामा और शोर-शराबा हुआ. विपक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के नेता को बोलने और राष्ट्रीय महत्व के मामले उठाने के अधिकार से वंचित करने के चेयर के फैसले का विरोध करते हुए नारे लगाए.

