महाराष्ट्र का परभणी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर लगी संविधान की रेप्लिका को कथित तौर पर तोड़ने के मामले में बुधवार को हिंसा भड़क गई. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के बीच भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर परभणी नांदेड़ हाइवे को जाम कर दिया. इस हिंसा में कई पुलिसवालों के घायल होने की खबर है.

जानकारी के मुताबिक, परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर डॉ. बीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने स्थापित संविधान की पत्थर की रेप्लिका मंगलवार को क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसको देखकर लोग भड़क गए. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन स्थानीय नेताओं ने बुधवार को इसका विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया.

पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

एसपी यशवंत काले ने कहा, ‘आज दोपहर करीब एक बजे एक दुकान के बाहर पाइपों में आग लगा दी गई. भीड़ के हिंसक होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें तितर-बितर कर दिया.’

VIDEO | Maharashtra: Violence in Parbhani during a bandh called in the city.



An unidentified person on Tuesday damaged a replica of the Constitution held by the statue of B R Ambedkar outside Parbhani railway station triggering arson and stone-pelting.#Parbhani… pic.twitter.com/yg4dt3g6gO