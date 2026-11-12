'हैप्पी दिवाली, सबको मार दूंगा', पार्किंग से मेन गेट तक परमजीत को गोलियों से किया छलनी, फरीदाबाद मर्डर का दर्दनाक वीडियो

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मोनू शर्मा पहले परमजीत को पार्किंग विवाद सुलझाने के लिए फ्लैट से नीचे बुलाता है और फिर उस पर 15-16 राउंड फायरिंग कर देता है.

दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस की शाम फरीदाबाद में हुए परमजीत हत्याकांड का नया सीसीटीव फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी मोनू शर्मा बीच पार्किंग से सड़क तक परमजीत पर गोलियां बरसाता रहा. उसने 15-16 राउंड फायरिंग कीं, जिनमें से 9 गोलियां परमजीत को लगीं. परमजीत बिल्डिंग से बाहर जाकर मेन गेट बंद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन आरोपी उस पर फायरिंग करता रहता है.

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मोनू शर्मा पहले परमजीत को पार्किंग विवाद सुलझाने के लिए फ्लैट से नीचे बुलाता है और फिर उस पर 15-16 राउंड फायरिंग कर देता है. यह मामला फरीदाबाद के सेक्टर 21C का है. पुलिस ने बताया कि परमजीत को नौ गोलियां लगी थीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मेन गेट पर भी गोलियां बरसाता रहा आरोपी

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गोलियां लगने के बाद जब परमजीत धनखड़ जमीन पर गिरता है तब भी मोनू शर्मा उस पर फायरिंग करता रहा. परमजीत ने बचने की कोशिश की और वह मेन गेट की तरफ भागा, तब भी आरोपी गोलियां बरसाता रहा. सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि जब परमजीत धनखड़ बिल्डिंग का मेन गेट बंद करने की कोशिश करता है तो मोनू शर्मा पीछे भागता है और बंदूक चलाता रहता है.

परमजीत को बुरी तरह गोलियों से छलनी करने के बाद मोनू शर्मा जोर से 'हैप्पी दिवाली' चिल्लाते हुए सुनाई दे रहा है. वह आगे कहता है- मैं आज पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा. जब मोनू शर्मा गोलियां बरसा रहा था, तब परमजीत धनखड़ के परिवार की एक महिला आरोपी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वह नहीं रुकता और सड़क पर खड़े होकर गोलियां चलाता रहा और गंदी गालियां भी देता हुआ नजर आ रहा है.

पार्किंग गेट को लेकर शुरू हुआ विवाद

परमजीत और मोनू शर्मा के बीच गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, परमजीत के बेटे शौर्य ने अपनी शिकायत में बताया कि 6 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे पड़ोसी मोहन शर्मा उर्फ मोनू ने घर की घंटी बजाई और उनके पिता को बुलाकर गाड़ी हटाने के लिए कहा. शौर्य भी पिता के साथ नीचे गया. आरोप है कि नीचे आने के बाद मोहन शर्मा और परमजीत के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई. परमजीत एक दिन पहले ही शादी अटेंड करने के लिए सिंगापुर से लौटे थे.

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी मकान नंबर 641 की दूसरी मंजिल पर रहता था, जबकि परमजीत अपने परिवार के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पड़ोसियों के बीच पुराना विवाद था, लेकिन बात तब और ज्यादा बढ़ गई, जब परमजीत धनखड़ के बेटे शौर्य ने पार्किंग का टूटा हुआ गेट ठीक कराने को लेकर मोनू शर्मा से बात की. आरोप है कि मोनू शर्मा ने घटना वाले दिन शौर्य को अपशब्द कहे.

परमजीत के बेटे पर भी किया था हमला

बेटे और आरोपी के बीच हुई बातचीत के बाद परमजीत अनखिर पुलिस चौकी पहुंचे और मोनू शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सूत्रों ने बताया कि जब पुलिस ने मोनू को चौकी बुलाया, तो उसने पुलिस अधिकारियों के सामने ही उसी रात परमजीत धनखड़ की हत्या करने की धमकी दी थी. बाद में मोनू शर्मा ने परमजीत धनखड़ को पार्किंग में बुलाया और वहां शौर्य और पर हमला कर दिया. हालांकि, शौर्य को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 9 गोलियां लगने के चलते परमजीत की मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी मोनू शर्मा अपने परिवार के साथ फरार हो गया. परमजीत के परिवार ने घटना की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से कारतूस के खोखे बरामद किए. सूरजकुंड थाने के प्रभारी प्रह्लाद सिंह ने बताया कि परमजीत के बेटे शौर्य की शिकायत के आधार पर मोनू शर्मा, उसकी पत्नी दिव्या, बेटे मयंक, बेटी नैना और भाई हेतराम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मोनू शर्मा को पुलिस ने तभी गिरफ्तार कर लिया था.

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