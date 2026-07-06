अर्धसैनिक बलों को मिलेगी स्वदेशी 'उग्रम' राइफल, सेना और गृह मंत्रालय के सभी टेस्ट पास किए, जानिए इस हथियार की खासियत

गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले CRPF, ITBP, SSB और असम रायफल्स जैसे अर्धसैनिक बलों को जल्द ही नई असाल्ट राइफल मिलने वाली है. 500 मीटर रेंज वाली 'उग्रम' ने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं.

अर्धसैनिक बलों को मिलेगी देश में ही बनी 'उग्रम' राइफल

'उग्रम' एक 7.62x51 मिमी कैलिबर वाली रायफल है.

'उग्रम' का वजन सिर्फ 4 किलोग्राम और रेंज 500 मीटर है.

भारतीय अर्धसैनिक बलों को जल्द ही स्वदेशी 'उग्रम' राइफल मिलने वाली है. 7.62x51 मिमी कैलिबर वाली इस राइफल ने भारतीय सेना और गृह मंत्रालय के कड़े परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया है. 'उग्रम' को तेलंगाना की एक स्टार्टअप कंपनी द्विपा डिफेंस ने बनाया है. इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला ARDE के सहयोग से तैयार किया गया है. इस राइफल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि UGRAM को महज 100 दिनों के भीतर डिजाइन और तैयार किया गया है.

क्या है UGRAM की खासियत?

परीक्षणों के सफल होने के बाद अब उग्रम को विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जल्द ही इसे CRPF, ITBP, SSB और NSG जैसे देश के शीर्ष सुरक्षा बलों के जवानों के हाथों में देखा जाएगा. UGRAM ने सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के मानकों को पूरा किया है. इसका परीक्षण हर तरह के मौसम में किया गया है. उग्रम ने गृह मंत्रालय के बोर्ड ट्रायल्स को भी सफलतापूर्वक पास किया है.

उग्रम राइफल आधुनिक गैस-ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम पर काम करती है. इसका वजन 4 किलोग्राम से भी कम है. जवानों के लिए इसे कैरी करना बेहद आसान होगा. इसकी प्रभावी मारक क्षमता 500 मीटर तक है. जैसे-जैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों को UGRAM मिलेगी, वैसे-वैसे इंसास को सेवा से बाहर किया जाएगा.

बता दें कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और द्विपा डिफेंस ने 'उग्रम' को साल 2024 में पहली बार पेश किया था. इसे पूरी तरह भारतीय सेना द्वारा असॉल्ट राइफल के लिए जारी की गई 'जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स' के आधार पर विकसित किया गया है.

अभी किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं अर्धसैनिक बल?

CRPF, SSB, ITBP, CISF, असम रायफल्स ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, अब भी इन सुरक्षा बलों के पास 90 के दशक में विकसित की गई इंसास रायफल अच्छी खासी संख्या में मौजूद है. उग्रम राइफल अर्धसैनिक बलों की मारक क्षमता बढ़ा देगी. CRPF, ITBP, और असम रायफल्स जैसे पैरा मिलिट्री को भी सेना की तरह ही खतरनाक ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं. ऐसे में हर जवान के हाथ में 7.62x51 मिमी कैलिबर वाली उग्रम न सिर्फ ताकत बढ़ाएगी बल्कि जवानों का आत्मविश्वास भी ऊंचा होगा. भारतीय सेना पहले से ही एके-203 और सिग सॉर जैसी असाल्ट रायफलों का इस्तेमाल कर रही है. सेना देश के दुश्मनों से लड़ती है जबकि, अर्धसैनिक बलों का मुख्य काम देश के अंदर उग्रवाद और चरमपंथ की चुनौतियों से निपटना होता है.