Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के विश्वप्रसिद्ध हीरे को जीआई टैग मिला है. इससे हीरे की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, कीमत और ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है.

पन्ना जिले के लिए ये दिन ऐतिहासिक बन गया है. वर्षों की मेहनत और उम्मीदों के बाद, आखिरकार पन्ना के विश्वप्रसिद्ध हीरे को भारत सरकार ने जीआई (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) टैग का सम्मान दे दिया है. यह टैग मिलने के बाद पन्ना के हीरे को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपने नाम से एक नई पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश का 21वां उत्पाद

जीआई टैग मिलना पन्ना जिले के लिए वर्षों से लंबित मांग थी, जो अब पूरी हो गई है. यह उपलब्धि पन्ना को एक नई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान लेकर आई है. यह सम्मान पाने वाला पन्ना का हीरा मध्य प्रदेश का 21वां उत्पाद बन गया है.

ब्रांड वैल्यू और कीमत में आएगा जबरदस्त उछाल

जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरे की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यह टैग हीरे की गुणवत्ता, पारदर्शिता और असलियत को आधिकारिक रूप से मान्यता देता है, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि इस टैग से हीरे की कीमत में भी साफ तौर पर वृद्धि देखी जाएगी.

यह उपलब्धि स्थानीय खनन क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगी. जीआई टैग के कारण यहां के हीरे को एक ब्रांडेड उत्पाद के रूप में वैश्विक पहचान मिलेगी.

हजारों परिवारों को रोजगार और आमदनी में फायदा

पन्ना के हीरे को आधिकारिक ब्रांडिंग मिलने से, खदानों में काम करने वाले हजारों परिवारों को सीधा फायदा होगा. यह उपलब्धि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी करेगी.

स्थानीय प्रशासन और उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि जीआई टैग मिलने के बाद अब पन्ना का हीरा अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक अलग पहचान बनाएगा. दुनिया भर के खरीदार अब पन्ना के हीरे को एक विशिष्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरह स्वीकार करेंगे.

