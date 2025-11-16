FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली: ब्लास्ट वाली जगह से तीन कारतूस भी मिले- सूत्र | बिहार में कल RJD विधायक दल की बैठक, तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा | 9mm कैलिबर कारतूस आम लोगों के लिए बैन है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आए घर

लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आए घर

Numerology: धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?

धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?

इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल

इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल

Homeभारत

भारत

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के विश्वप्रसिद्ध हीरे को जीआई टैग मिला है. इससे हीरे की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, कीमत और ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 16, 2025, 07:25 AM IST

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पन्ना जिले के लिए ये दिन ऐतिहासिक बन गया है. वर्षों की मेहनत और उम्मीदों के बाद, आखिरकार पन्ना के विश्वप्रसिद्ध हीरे को भारत सरकार ने जीआई (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) टैग का सम्मान दे दिया है. यह टैग मिलने के बाद पन्ना के हीरे को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपने नाम से एक नई पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश का 21वां उत्पाद

जीआई टैग मिलना पन्ना जिले के लिए वर्षों से लंबित मांग थी, जो अब पूरी हो गई है. यह उपलब्धि पन्ना को एक नई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान लेकर आई है. यह सम्मान पाने वाला पन्ना का हीरा मध्य प्रदेश का 21वां उत्पाद बन गया है.

ब्रांड वैल्यू और कीमत में आएगा जबरदस्त उछाल

जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरे की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यह टैग हीरे की गुणवत्ता, पारदर्शिता और असलियत को आधिकारिक रूप से मान्यता देता है, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि इस टैग से हीरे की कीमत में भी साफ तौर पर वृद्धि देखी जाएगी.
यह उपलब्धि स्थानीय खनन क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगी. जीआई टैग के कारण यहां के हीरे को एक ब्रांडेड उत्पाद के रूप में वैश्विक पहचान मिलेगी.

हजारों परिवारों को रोजगार और आमदनी में फायदा

पन्ना के हीरे को आधिकारिक ब्रांडिंग मिलने से, खदानों में काम करने वाले हजारों परिवारों को सीधा फायदा होगा. यह उपलब्धि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी करेगी.
स्थानीय प्रशासन और उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि जीआई टैग मिलने के बाद अब पन्ना का हीरा अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक अलग पहचान बनाएगा. दुनिया भर के खरीदार अब पन्ना के हीरे को एक विशिष्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरह स्वीकार करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल
Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल
Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत
Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत
बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट
बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट
Bihar Election Results: महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम
महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आए घर
लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आए घर
Numerology: धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?
धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?
इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल
इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल
बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका
बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका
16 November Horoscope: मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल
मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE