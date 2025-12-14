सात बार के सांसद पंकज चौधरी बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, शंखनाद और डमरू वादन गूंजा पार्टी ऑफिस

लंबे इंतजार के बाद अखिरकार उत्तर प्रदेश भाजपा की नियुक्ति हो चुकी है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुना है. बता दें कि पंकज सिंह सात बार सांसद रह चुके हैं.

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुना है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने उनके नाम की घोषणा की. हालांकि शनिवार को एकमात्र नामांकन होने की वजह से पहले ही उनके नाम पर औपचारिक मुहर लग गई थी. आज राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विवि परिसर में उनके नाम की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन के केंद्रीय प्रभारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश चुनाव अधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने पंकज चौधरी के नाम की घोषणा की.

योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह संगठन की ताकत है कि पार्टी आज इस मुकाम पर है.

पीयूष गोयल की घोषणा करते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज गया. भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा. इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद के 120 नवनिर्वाचित सदस्यों की भी घोषणा की गई. इस मौके पर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि प्राथमिक सदस्य 2 करोड़ 60 लाख बने. 98 जिला इकाई में निर्वाचन कार्य पूरे हुए.

सात बार रह चुके है सांसद

इस दौरान उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, प्रयागराज से केशव, उन्नाव से बृजेश पाठक, संभल से भूपेंद्र चौधरी, सुलतानपुर से स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही सलेमपुर से कार्य परिषद सदस्य बने हैं. ज्ञात हो कि पंकज चौधरी सात बार के सांसद हैं.

भाजपा का दांव

भाजपा ने अपने समीकरण को देखते हुए कुर्मी नेता को पद पर बैठाकर दांव चला है. पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने पीडीए की काट करने का प्रयास किया है. उन्हें ओबीसी के मजबूत चेहरे के रूप में माना जा रहा है. पंकज चौधरी को पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है. उनकी संगठन की क्षमता को देखते हुए उन्हें इतने बड़े पद पर नवाजा गया है.

आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.