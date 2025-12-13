यूपी BJP के नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, ओबीसी चेहरे पर दांव, निर्विरोध चुने जाने की प्रबल संभावना

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, धामी के गृह क्षेत्र में चला बुलडोजर | पवन सिंह को धमकी का मामला, लॉरेंस गैंग ने धमकी से इनकार किया | सिक्योरिटी लेना चाहता है पवन सिंह , हम जो काम करते हैं खुलकर करते हैं'

भारत

Uttar Pradesh BJP: पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया. कोई अन्य दावेदार न होने से उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है.

राजा राम

Updated : Dec 13, 2025, 05:42 PM IST

Uttar Pradesh BJP: उत्तर प्रदेश बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है. केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी ने साफ संकेत दे दिए हैं. चूंकि उनके अलावा किसी और ने पर्चा नहीं भरा, ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है. पार्टी के भीतर इसे ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. 

उत्तर प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय

उत्तर प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय हो चुका है. केंद्रीय राज्य मंत्री और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. नामांकन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय है. अगर एक से अधिक नामांकन होते तो 14 दिसंबर, रविवार को मतदान कराया जाना था और उसी दिन नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होता. लेकिन मौजूदा स्थिति में पार्टी जल्द ही औपचारिक घोषणा कर सकती है. 14 दिसंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नए अध्यक्ष के स्वागत का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. 

पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को दोबारा जोड़ने की कोशिश

बीजेपी ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओबीसी वर्ग से ही चेहरे को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. पार्टी के आंतरिक आकलन में सामने आया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटों में पहले जैसी पकड़ नहीं रही. कुर्मी और कोइरी समाज के वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अन्य ओबीसी वर्ग का समर्थन भी कम हुआ. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ाई है. ऐसे में पार्टी पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद हुए गिरफ्तार

सबकी नजर औपचारिक घोषणा पर टिकी है

पंकज चौधरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं. वे महाराजगंज से सात बार सांसद रह चुके हैं और राजनीति की शुरुआत नगर निकाय से की थी. वे गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं. योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी दोनों का राजनीतिक क्षेत्र गोरखपुर मंडल रहा है और लंबे समय से दोनों की सक्रिय भूमिका रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने की कोशिश भी है. उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है. हाल के दिनों में उनकी लगातार वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें भी इस दिशा में संकेत दे रही थीं. बहरहाल, अब सबकी नजर औपचारिक घोषणा पर टिकी है. 

