IND vs SA: 2nd ODI में मिली हार का असली जिम्मेदार कौन, जानें कहां हुई भारतीय टीम से गलती?

सुंदरता का ऐसा चढ़ा खुमार, पानीपत की कातिल हसीना ने 3 बच्चियां मारीं, बेटा भी न छोड़ा, जनिए पूरा मामला

Delhi-Ncr में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरने वाली ठंड, चक्रवात दित्वा के दक्षिण में पहुंचने से उत्तर में गिरा तापमान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत

कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी

ये 3 योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए माने जाते हैं रामबाण

भारत

सुंदरता का ऐसा चढ़ा खुमार, पानीपत की कातिल हसीना ने 3 बच्चियां मारीं, बेटा भी न छोड़ा, जनिए पूरा मामला

Haryana Psycho Killer: हरियाणा के पानीपत की एक साइको महिला को सुंदर का होने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उससे किसी और का सुंदर होना बर्दास्त ही नहीं हुआ और 3 बच्चियों समेत खुद के बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 04, 2025, 08:45 AM IST

Haryana Psycho Killer

Haryana Psycho Killer: हरियाणा का साइको महिला किलर ने जो किया उस विश्वास करना बहुत मुश्किल है. लेकिन ये भी हकीकत है कि गिरफ्तारी के बाद महिला ने पुलिस को जो बताया वह भी सच है. दरअसल इस महिला को सुंदरता का ऐसा खुमार चढ़ा कि वह खुद सो किसी और का सुंदर होना बर्दास्त ही नहीं कर पाती थी. पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि महिला सुंदर दिखने वाले बच्चियों को टारगेट करती थी. 2023 में भी इस महिला ने दो बच्चियों की हत्या की थी. बाद में शक न हो इसलिए अपने बेटे को भी मार डाला. अब ये सनकी महिला चौथे बच्चे की हत्या के बाद पकड़ी गई है. 

दिमाग में भरी थी सनक

एसपी का कहना है कि इस महिला के दिमाग में ये चल रहा था कि कोई भी बच्ची बड़ी होकर मुझसे सुंदर न हो जाए. आरोपी महिला का नाम पूनम बताया जा रहा है. आरोपी महिला सोनीपत के भावड गांव की रहने वाली है और उसके पति का नाम नवीन है. महिला की गिरफ्तारी के बाद पानीपत एसपी ने बताया कि पूछताछ में महिला ने क्या कुछ बताया. महिला ने कहा- महिला सुंदर बच्चियों को निशाना बनाता थी. वह अपने नाते-रिश्तेदार और परिवार की बच्चियों की हत्या कर दिया करती थी. साइको किलर टाइप की सोच है. सुंदर बच्चियों से नफरत करती है. इसने अपने बेटे की भी हत्या की. पहले दो बच्चियों की हत्या की. बाद में शक ना हो इसलिए अपने बेटे को भी मारा. 

ऐसे पकड़ी गई महिला

SP का कहना है कि ये महिला यहां पर इसलिए पकड़ी गई क्योंकि 6 साल की कोई बच्ची पानी के टब में डूब कर मर नहीं सकती थी. दूसरा गेट बाहर से बंद था. मतलब साफ था कि बच्ची को कोई कमरे में ले गया और फिर उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि किसी भी सुंदर व्यक्ति को देखकर इस महिला का दिमाग खराब हो जाता है. महिला स्मार्ट है, बहुत समझदार है, लेकिन उसे सुंदर बच्चियों से चिढ़ उठती है.

