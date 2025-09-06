Add DNA as a Preferred Source
गुजरात के पंचमहल में बड़ा हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

पुलिस ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 3.30 बजे हुआ. इस रोपवे का इस्तेमाल पावागढ़ के मांची इलाके में मंदिर के लिए सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाता है.

रईश खान

Updated : Sep 06, 2025, 06:32 PM IST

गुजरात के पंचमहल में बड़ा हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

Panchmahal cargo ropeway collapse

गुजरात के पंचमहल जिले में बड़ा हादसा हुआ है. प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ में शनिवार को मालवाहक रोपवे अचानक गिर गया. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. राहत-बचाव का कार्य शुरु कर दिया गया.

पंचमहल के डीएसपी डॉ. हर्ष दुधात ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 3.30 बजे हुआ. इस रोपवे का इस्तेमाल पावागढ़ के मांची इलाके में मंदिर के लिए सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाता है. मालवाहक रोपवे के ढह जाने से 6 लोगों की मौत हो गई.

इन लोगों की हुई मौत

डीएसपी ने बताया कि मृतकों में 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 कर्मचारी और 2 अन्य लोग शामिल हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. इस हादसे का बाद पावगढ़ में चल रहे विकास कार्यों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं.

पावागढ़ शक्तिपीठ गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है. साथ ही मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

