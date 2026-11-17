नवंबर में पंचक के बीच देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा. जानिए क्या पंचक में तुलसी-शालिग्राम विवाह कर सकते हैं और क्या हैं जरूरी धार्मिक नियम.

Panchak November 2026: नवंबर महीने में इस बार पंचक और देवउठनी एकादशी का संयोग लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. 17 नवंबर से पंचक की शुरुआत हो गई है, जो 22 नवंबर की सुबह तक रहेंगे. खास बात यह है कि इसी दौरान 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी और 21 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि जब पंचक में शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही बताई जाती है, तो क्या इस दौरान तुलसी विवाह कराया जा सकता है? क्या पंचक के कारण तुलसी-शालिग्राम विवाह की पूजा टालनी चाहिए? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय नियमों के अनुसार इसका जवाब.

कब से कब तक रहेंगे नवंबर के पंचक?

पंचांग के अनुसार, नवंबर महीने में पंचक की शुरुआत 17 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजकर 30 मिनट से हुई है. इसकी समाप्ति 22 नवंबर 2026 को सुबह 5 बजकर 54 मिनट पर होगी. मंगलवार से शुरू होने के कारण इसे अग्नि पंचक कहा जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है. इस दौरान आग और बिजली से जुड़े कामों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

क्या पंचक में कर सकते हैं तुलसी विवाह?

इस सवाल का जवाब है- हां. पंचक के दौरान तुलसी विवाह की पूजा की जा सकती है. धार्मिक मान्यताओं में पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्यों को वर्जित बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इन पांच दिनों में पूजा-पाठ, व्रत और सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए जाएं.

देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का पर्व भगवान विष्णु और माता तुलसी को समर्पित है. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने की मान्यता है. इसके अगले दिन तुलसी विवाह कराया जाता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न कराया जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन पर्वों के धार्मिक अनुष्ठानों पर पंचक का सामान्य निषेध लागू नहीं माना जाता. इसलिए श्रद्धालु परंपरा के अनुसार तुलसी विवाह की पूजा कर सकते हैं.

क्यों खास है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह?

हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. कार्तिक शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ चातुर्मास का समापन होता है.

इसी दिन से विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी मानी जाती है. इसके अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य आता है.

पंचक में किन कामों को करने से बचना चाहिए?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, पंचक के दौरान कुछ खास कामों को टालने की सलाह दी जाती है. इनमें मुख्य रूप से ये काम शामिल हैं:

दक्षिण दिशा की यात्रा: पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा को अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि यह यम की दिशा है.

चारपाई या पलंग बनवाना: पंचक के दौरान नई चारपाई बनवाने या बनवाने की शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है.

घर की छत डालना: इस अवधि में मकान की छत डालने का काम शुरू करना वर्जित माना जाता है.

लकड़ी और ईंधन इकट्ठा करना: पंचक में लकड़ी, घास और ईंधन जमा करने से बचने की मान्यता है.

अग्नि से जुड़े काम: अग्नि पंचक होने के कारण आग, बिजली और मशीनों से जुड़े कामों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

क्या पंचक में शादी और गृह प्रवेश भी कर सकते हैं?

पंचक के दौरान सामान्य विवाह, गृह प्रवेश और नए निर्माण जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अलग से शुभ मुहूर्त देखना जरूरी है. देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे पर्वों की पूजा को सामान्य मांगलिक आयोजनों के साथ नहीं मिलाना चाहिए. किसी भी बड़े व्यक्तिगत आयोजन के लिए पंचांग, तिथि, नक्षत्र और लग्न देखकर योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना बेहतर होता है.इस तरह नवंबर में पंचक पड़ने के बावजूद श्रद्धालु देवउठनी एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह की पूजा कर सकते हैं. धार्मिक पर्वों को लेकर अनावश्यक भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है.