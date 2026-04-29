सिगरेट के बाद अब पान मसाला पर सख्ती! महंगे हो सकते हैं ये मशहूर ब्रांड

भारत
देश में सिगरेट की बढ़ती कीमतों के बीच अब पान मसाला शौकीनों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है.
भारत में सिगरेट की बढ़ती कीमतों के बाद अब सरकार की नजर पान मसाला और तंबाकू उद्योग पर है. कमला पसंद, रजनीगंधा, शिखर और विमल जैसे दिग्गज ब्रांड्स के लिए आने वाला समय चुनौतियों भरा हो सकता है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग में क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसका सीधा असर इन उत्पादों की कीमतों और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.
FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में संशोधन का मसौदा तैयार किया है. इस नए प्रस्ताव के तहत, पान मसाला और गुटखा के लिए वर्तमान में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की योजना है.
इसके विकल्प के रूप में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री जैसे- कागज और पेपरबोर्ड, सेल्युलोज, प्राकृतिक रूप से प्राप्त अन्य सामग्री का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. नियामक का मानना है कि ये विकल्प न केवल खाद्य सुरक्षा के मानकों पर खरे उतरते हैं, बल्कि उद्योग की बदलती जरूरतों और तकनीकी व्यावहारिकता के भी अनुकूल हैं.
यह कदम केवल स्वास्थ्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के साथ सामंजस्य बिठाने की एक कोशिश है. सरकार का लक्ष्य प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करना और पर्यावरण को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान को रोकना है. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला या तंबाकू को स्टोर करने, पैक करने या बेचने के लिए प्लास्टिक पाउच का उपयोग नहीं किया जाएगा.
FSSAI ने इस संबंध में सभी हितधारकों और कंपनियों से अगले 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इसके बाद इन नियमों को अंतिम रूप देकर लागू किया जा सकता है.
इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक मोर्चे पर देखने को मिलेगा. प्लास्टिक की तुलना में कागज या सेल्युलोज आधारित पैकेजिंग न केवल महंगी है, बल्कि इसके लिए कंपनियों को अपनी पूरी पैकेजिंग मशीनरी और लॉजिस्टिक्स में बदलाव करना होगा. नई तकनीक और टिकाऊ सामग्री के चयन से उत्पादन लागत में भारी उछाल आएगा.
कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद नहीं उठाएंगी. सिगरेट की तरह ही, पैकेजिंग पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की भरपाई पान मसाला की कीमतों में बढ़ोतरी करके ग्राहकों से ही की जाएगी.
बड़े ब्रांड्स शायद इस बदलाव को झेल जाएं, लेकिन छोटे स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के लिए नई तकनीक अपनाना एक बड़ा वित्तीय संकट साबित हो सकता है. अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो बाजार में पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा.