भारत

भारत

Crime News: चिकन खाने की जिद बनी मौत की वजह, मां ने 7 साल के मासूम को पीट-पीटकर मार डाला

Palghar Crime News: पुलिस का कहना है कि इस घटना में कोई और वजह भी हो सकती है. इस मामले की सच्चाई का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 28, 2025, 04:45 PM IST

Crime News: चिकन खाने की जिद बनी मौत की वजह, मां ने 7 साल के मासूम को पीट-पीटकर मार डाला

मां ने बेटे को पीट-पीटकर मार डाला (Photo: AI-generated) 

महाराष्ट्र के पालघर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. घोड़िला कॉम्पलेक्स में एक मां ने गुस्से में अपने 7 साल के बेटे को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई. पुलिस को जांच में पता चला है कि बच्चा चिकन खाने की जिद कर रहा था. इस बात से मां गुस्से में आपा खो बैठी और बेलन से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी.

पुलिस ने बताया कि बच्चे के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया. हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर चोटों के बावजूद मां उसे इलाज के लिए समय पर अस्पताल नहीं लेकर गई.

पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार
घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल बेलन को भी अपने कब्जे में ले लिया.

यह भी पढ़ें- साउथ सुपरस्टार विजय ने रैली हादसे में मदद के लिए उठाया कदम, जान गंवाने वालों के परिवार को 20 लाख

इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि महिला अपने पति से अलग रहती थी. वह अपने दो बच्चों और दो बहनों के साथ घोड़िला कॉम्प्लेक्स में रहती थी. भाई की मौत के बाद 10 साल की बहन भी बुरी तरह डरी हुई है. पुलिस ने उसे एक सुरक्षित आश्रम में भेज दिया है. 

पुलिस का कहना है कि इस घटना में कोई और वजह भी हो सकती है. इस मामले की सच्चाई का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

