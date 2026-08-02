अटारी-वाघा बॉर्डर पर भारतीय अफसर को देखते ही पाकिस्तानी जवान ने किया सैल्यूट, जानिए क्या होती है सेरेमोनियल परेड?

अटारी-वाघा संयुक्त सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स के एक जवान ने भारतीय अधिकारी को देखते ही औपचारिक सैल्यूट किया. ये घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी-वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाली सेरेमोनियल परेड के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें एक पाकिस्तानी रेंजर को बीएसएफ के एक अधिकारी को सैल्यूट करते हुए देखा जा सकता है. किसी पाकिस्तानी रेंजर का भारतीय सीमा सुरक्षा बल के सीनियर अधिकारी को सैल्यूट करना कोई आम घटना नहीं है. यही कारण है कि इस क्लिप ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं.

यहां देखिए अटारी-वाघा बॉर्डर से आई वायरल वीडियो...

Pakistani Army Ranger saluting an Indian Army officer at the Attari-Wagah border. pic.twitter.com/QFzatyRrHY — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ1) August 1, 2026



सीमा के दोनों तरफ चर्चा

वीडियो में रूटीन सेरेमनी के दौरान गेट के पास जमा दर्शक दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान, एक पाकिस्तानी रेंजर बॉर्डर के दूसरी तरफ खड़े BSF के अधिकारी को औपचारिक मिलिट्री सैल्यूट देता हुआ दिखता है. भारतीय अफसर भी सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर इस अभिवादन का जवाब देते हैं. आम लोगों के लिए ये एक असमान्य घटना थी. खास तौर पर दोनों देशों के बीच मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए.

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आयोजन के दौरान दूसरे देश के अधिकारी को सैल्यूट करने को लेकर कोई नियम नहीं है. लेकिन सैन्य परंपराओं और प्रोटोकॉल में अक्सर पेशेवर शिष्टाचार दिखाने की उम्मीद की जाती है. पाकिस्तानी रेंजर ने भी सिर्फ सैन्य परंपराओं को ही निभाया.

अटारी-वाघा बॉर्डर रोज क्यों जुटते हैं जवान और अधिकारी?

अटारी-वाघा बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान के बीच की एक प्रमुख सीमा है. यहां रोज एक कार्यक्रम होता है जिसमें जवान जबरदस्त जोश वाली परेड दिखाते हैं. ये एक रोज होने वाली एक मिलिट्री रस्म है जिसे भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और पाकिस्तान रेंजर्स मिलकर आयोजित करते हैं. ये सेरेमनी 1959 से ही होती आ रही है.

इस दौरान सीमा के दोनों तरफ दर्शकों की भारी भीड़ जुटती है. समारोह की जगह पंजाब के अमृतसर से लगभग 30 किमी दूर, ग्रांड ट्रंक रोड पर है. रोजाना होने वाला ये कार्यक्रम सर्दियों में लगभग शाम 4:15 बजे और गर्मियों में शाम 5:15 बजे शुरू होता है. ये कार्यक्रम लगभग एक घंटे तक चलता है.

कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के चुने हुए जवान अपनी-अपनी सीमा में तेज गति से मार्च करते हैं. जवान अपने पैरों को बहुत ऊपर तक उठाते हैं. बाजुओं को आसमान में लहराते हैं, मूंछो पर ताव देते हैं और बड़े जोश के साथ आंखे बड़ी करके एक दूसरे को देखते हैं. जवानों का ये जोश दर्शकों को भी उत्साह से भर देता है.

कई बार रुकी भी है सेरेमनी

पिछले कई दशकों से हो रहा ये कार्यक्रम ज्यादातर समय शांतिपूर्वक चलता रहा है. लेकिन इसे कुछ मौकों पर रद्द भी किया गया है. साल 2019 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान भी ये सेरेमनी रद्द रही थी जब पुलवामा अटैक के जवाब में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी. इसके बाद पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये कार्यक्रम कुछ समय के लिए रद्द रहा.

आतंकी हमले भी झेले

सीमा पर वाघा पाकिस्तान के साइड पड़ता है और अटारी भारत के. साल 2014 में पाकिस्तान की साइड वाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म के कुछ ही मिनटों बाद एक आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था जिसमें 52 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में ज़्यादातर आम नागरिक थे जो कार्यक्रम देखने आए थे. तीन पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी जान गंवाई थी. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में सक्रिय आंतकी सगठनों जिंदुल्लाह और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के गुट जमात-उल-अहरार ने ली थी.