ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, पुंछ-सांबा में दिखे ड्रोन, हाई अलर्ट पर सेना

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना की अचल संपत्ति जब्त कर ली. अदालत को उसकी अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था.

पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद वह फिर ड्रोन गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. पुंछ और सांबा जिले में सीमा के पास गुरुवार रात पाकिस्तान ड्रोन मंडराते देखे गए. भारतीय सेना ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और 40 से ज्यादा राउंड फायरिंग करके ड्रोन को ढेर कर दिया. सुरक्षा बलों ने तत्काल एंटी-अनमैन्ड एरिल सिस्टम (Anti-UAS) एक्टिव कर दिया. साथ ही सीमा सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी.

जानकारी के मुताबिक, पहला ड्रोन पुंछ जिले में LoC के पास देखा गया. यह ड्रोन पाकिस्तान सेना की 24 PoK यूनिट की ओर से लॉन्च किया गया था. यह यूनिट 03 POK ब्रिज के अंतर्गत आती है. ड्रोन की गतिविधि की सूचना मिलते ही तुरंत सुरक्षा बल एक्टिव हो गए. साथ ही एंटी-ड्रोन प्रणाली को सक्रिय कर दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से तुरंत निपटा जा सके.

इसी तरह सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में इंटरनेशल बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया. जिसे देखते ही सुरक्षाबलों ने तुरंत फायरिंग कर दी. सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है. खुफिया सूचना मिली है कि पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है.

आतंकी हैंडलर की संपत्ति की अटैच

वहीं, पुंछ पुलिस ने सीमा पार से सक्रिय आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ निर्णायक कानूनी कार्रवाई की. पुलिस ने न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना की अचल संपत्ति जब्त कर ली. पुलिस जानकारी के अनुसार, यह कुर्की मंडी पुलिस स्टेशन में ई एंड आईएमसीओ अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में की गई.

जब्त की गई संपत्ति में खसरा संख्या 491 के अंतर्गत आने वाली 10 कनाल 14 मरला भूमि शामिल है. यह भूमि पुंछ की तहसील मंडी में स्थित है. जमीन का अनुमानित मूल्य लगभग 22.05 लाख रुपये है.

पुलिस के अनुसार जब्त की गई संपत्ति पुंछ के मंडी निवासी अब्दुल अजीज की है, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना के रूप में सक्रिय है. आरोपी पहले PoK (पाकिस्तान) भाग गया था. तब से ही वह भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. कानूनी प्रक्रिया से लगातार बचने के कारण न्यायालय ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया. पुंछ पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद, वह कानून की गिरफ्त से बाहर रहा. अदालत को अब उसकी अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देना पड़ा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से