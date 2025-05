ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 8 मई की रात जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान समेत सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था. लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उसके सभी हमलों को नाकाम कर दिया था. पाकिस्तानी सेना ने उस दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) को भी निशाना बनाया था, लेकिन भारत की AKASH मिसाइल सिस्टम ने उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया था.

15वीं इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल कार्तिक सी. म ने इसका खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि पाकिस्तान सेना के पास कोई तय टारगेट नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान भारतीय सेना के प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाएगा. इनमें प्रमुख अमृतसर का गोल्डन टेंपल था.

ड्रोन और मिसाइलों से किया था हमला

शेषाद्री ने कहा कि इस हमले की आशंका को देखते हुए हमने बिना देरी किए अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम को गोल्डन टेंपल को कवर करने के लिए तैनात कर दिया था. उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तान ने किया भी ऐसा ही. उसने 8 मई की रात गोल्डन टेंपल को निशाना बनाकर ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थीं. लेकिन भारतीय आर्मी की एयर डिफेंस गनर्स ने पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों के असफल कर दिया था.

