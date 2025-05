भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में घोषित संघर्षविराम को पाकिस्तान ने महज तीन घंटे के भीतर ही तोड़ दिया. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि पश्चिमी क्षेत्र से लगातार संघर्षविराम उल्लंघन की खबरें आ रही हैं.

चड्ढा ने बताया कि पंजाब के फिरोज़पुर, गुरदासपुर, होशियारपुर और अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली है, जबकि जम्मू-कश्मीर में गोलाबारी और UAV (अनमैन्ड एरियल व्हीकल) गतिविधियां जारी हैं. उन्होंने पाकिस्तान को 'दुष्ट राष्ट्र' करार देते हुए कहा कि उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस हरकत को गंभीरता से ले.

In less than 3 hours, PAKISTAN HAS VIOLATED THE CEASEFIRE!



Reports coming in from the western sector. Drone sighting reported in Ferozepur, Gurdaspur, Hoshiarpur and other parts of Punjab. Shelling and UAV activity continue in Jammu & Kashmir.



Pakistan is a rouge nation that…