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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान का संवैधानिक दर्जा बदलेगा पाकिस्तान! भारत-चीन की बातचीत से क्यों डरा इस्लामाबाद?

सीमा विवाद निपटाने को लेकर भारत और चीन के बीच चल रही बातचीत पर पाकिस्तान करीब से नजर रख रहा है. भारत-चीन के बीच सीमा को लेकर किसी तरह की सहमति बनने से पहले पाकिस्तान एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 28, 2026, 08:11 PM IST

पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान का संवैधानिक दर्जा बदलेगा पाकिस्तान! भारत-चीन की बातचीत से क्यों डरा इस्लामाबाद?

पाकिस्तान पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान का स्टेटस चेंज कर सकता है. (Photo- ANI)

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पाकिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान और कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में बदलाव करने पर विचार कर रहा है. अभी तक इन दोनों हिस्सों को पाकिस्तान के संविधान के अनुसार प्रांत का दर्जा नहीं हासिल है. पीओके और  गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना पांचवां और छठा प्रांत बनाने के लिए पाकिस्तान 
संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है. खास बात ये है कि ऐसी जल्दबाजी पाकिस्तान भारत और चीन के बीच हो रही बातचीत के डर से कर रहा है. 

क्या करना चाहता है पाकिस्तान?

CNN-News18 ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार के बड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत-चीन के बीच चल रही सीमा वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए नई दिल्ली और बीजिंग की व्यापक कोशिशों पर पाकिस्तान की पैनी नजर है. पाकिस्तान को डर है कि भारत और चीन के बीच किसी भी तरह की सहमति का असर जम्मू-कश्मीर और उसके कब्जे वाले इलाकों पर उसकी स्थिति पर पड़ सकता है.

पाकिस्तान एक नए संवैधानिक ढांचे के तहत PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रहा है. यह संभावित बदलाव 28वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है या इसके लिए अलग से कोई कानून लाया जा सकता है. पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 1, खंड 2 में बदलाव करने की योजना भी है. यही अनुच्छेद 1 पाकिस्तान की भौगोलिक सीमाओं और अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करता है.

भारत-चीन वार्ता से क्या है संबंध?

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को कूटनीतिक रूप से सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं. इस वार्ता पर पाकिस्तान बारीकी से नजर रख रहा है. दरअसल लद्दाख, अक्साई चिन, PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान का इलाका आपस में जुड़ा हुआ है. 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से PoK की 'शक्सगाम घाटी' चीन को सौंप दी थी. यदि भारत और चीन सीमा विवाद पर किसी दीर्घकालिक समझौते पर पहुंचते हैं, तो इससे पूरे कश्मीर मुद्दे का क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है. 

पाकिस्तान को डर है कि भारत-चीन संबंधों में सुधार या सीमा समझौते से कश्मीर मुद्दे पर उसका अंतरराष्ट्रीय रुख और दावा कमजोर पड़ सकता है. इसलिए वह पहले ही इन क्षेत्रों पर अपना संवैधानिक नियंत्रण मजबूत करना चाहता है.

भारत और चीन के बीच क्या चल रहा है?

हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन दौरे पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हाई लेवल बैठक की.  बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान सीमा विवाद के संबंध में ठोस नतीजे हासिल करने के लिए वार्ता आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई. वार्ता के दौरान दोनों पक्ष आठ बिंदुओं को लेकर सहमति पर पहुंचे. 

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि जमीनी स्तर पर उत्पन्न किसी भी स्थिति से भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी), स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और अन्य सहमत तंत्र समेत मौजूदा राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों के जरिए तुरंत निपटा जाएगा ताकि लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सके तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचा जा सके. 

सीमा प्रबंधन उपायों में सुधार के उद्देश्य से जनरल स्तर की व्यवस्था/वरिष्ठतम सैन्य कमांडर बैठक (एसएचएमसी) के लिए दो अतिरिक्त बैठक स्थलों पर सहमति बनी. इसी तरह पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में सीमा पर सैन्य हॉटलाइन के दो अतिरिक्त माध्यम स्थापित करने पर भी सहमति जताई गई. दोनों पक्ष सितंबर में सीमा पार नदियों पर भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक आयोजित करने और जल विज्ञान संबंधी आंकड़े साझा करने तथा संबंधित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के नवीनीकरण समेत विभिन्न मुद्दों पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए.

दोनों पक्षों ने तीन निर्धारित सीमा व्यापार केंद्रों को फिर से खोले जाने की सराहना की. दोनों पक्ष सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा और अन्य क्षेत्रों में आदान-प्रदान एवं सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में संवाद, शांति, परामर्श और सहयोग का माहौल बनाने के लिए मिलकर काम किया जा सके. दोनों पक्ष विशेष प्रतिनिधियों की 26वें दौर की वार्ता 2027 में भारत में आयोजित करने पर सहमत हुए.

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