पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांके...कराची हमले को लेकर लगाए आरोपों पर भारत ने दिया जवाब

विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए. भारत ने नसीहत दी है कि पाकिस्तान अपने देश से संचालित आतंकी ढांचे को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करे.

पाकिस्तान ने कराची आतंकी हमले का आरोप भारत पर लगाया था.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया.

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया.



भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार, 28 जून को पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कराची में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए खूब खरी-खरी सुनाई. भारत के मंत्रालय ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे.

पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांके- भारत

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को अपनी उस आदत को छोड़ देना चाहिए जिसके तहत वह आतंकवाद को सरकारी नीति के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने कराची की हालिया घटना को लेकर भारत पर पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोप देखे हैं. हम उन्हें पूरी तरह से खारिज करते हैं. दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने गिरेबान में झांके, अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और आतंकवाद को सरकारी नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की अपनी आदत को छोड़े."

कराची में क्या हुआ था?

27 जून, शनिवार को पाक‍िस्‍तान का कराची शहर एक बड़े धमाके से दहल गया. कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में अर्धसैनिक बल सिंध रेंजर्स की एक इमारत पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था. इस हमले में सिंध रेंजर्स के तीन जवान मारे गए. आतंकवादियों ने अपनी गाड़ी से मुख्य गेट को टक्कर मारकर अंदर घुसने की कोशिश की भी की जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई.

पाक‍िस्‍तान के प्रमुख अखबार 'द डॉन' ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ध रेंजर्स के स्थानीय मुख्यालय पर हुए हमले में तीन आतंकवादी भी मारे गए हैं. पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने रविवार, 28 जून को जारी बयान में दावा किया कि हमला जमात-उल-अहरार से जुड़े आतंकियों ने किया था. आईएसपीआर के अनुसार, हथियारबंदों ने पहले कैंप के मुख्य द्वार पर विस्फोट किया और फिर परिसर में घुसने की कोशिश की. बता दें कि जमात-उल-अहरार, प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से अलग हुआ गुट है.

पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं आतंकी हमले

'डॉन' अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जैसे प्रांत लंबे समय से अशांत हैं. पूरे पाकिस्तान में अप्रैल, 2026 में 101 उग्रवादी हमले हुए थे. वहीं मई में ये संख्या बढ़कर 128 हो गई. मई में हुई हिंसा में 71 आम नागरिक, 68 सुरक्षाकर्मी और शांति समितियों के छह सदस्य मारे गए. 147 आम नागरिक, 35 सुरक्षाकर्मी और शांति समिति के तीन सदस्य घायल हुए. मई में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत क्षेत्र रहा जहां 71 उग्रवादी हमले दर्ज किए गए. अप्रैल में यह संख्या 34 थी. मई में पाकिस्तान में अपहरण की 54 घटनाएं हुईं. इनमें से 52 अपहरण अकेले बलूचिस्तान में हुए.