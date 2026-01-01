FacebookTwitterYoutubeInstagram
नये साल पर पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, पुंछ में भेजा ड्रोन, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

Haryana Police Notification 2026: हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की बंपर वैकेंसी, यहां जानें सारी डिटेल्स

2026 में इन पांच राज्यों में होगा चुनाव, पश्चिम बंगाल समेत यहां होगी NDA की अग्निपरीक्षा

भारत

नये साल पर पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, पुंछ में भेजा ड्रोन, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

नये साल पर एक तरफ दुनिया भर में जश्न का माहौल है. वहीं पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा में दिखाई दिया है. इसी को देखते हुए सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 01, 2026, 11:16 AM IST

जहां एक तरफ पूरी दुनिया नये साल का जश्न मना रही हैं. वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. नये साल के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया. ड्रोन को देखते ही सेना सतर्क हो गई. इसकी तलाश के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. ड्रोन पांच मिनट से ज्यादा समय तक भारतीय सीमा के अंदर था. इसी को देखकर सेना ने अलर्ट जारी करते हुए जवानों की टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. एजेंसियां ​​ड्रोन के उड़ान ट्रैक की जांच कर रही हैं.

वर्चअल प्राइवेट नेटवर्क के यूज पर बैन

जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए ​कुछ दिन पहले ही केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भड़काने की आशंका जताई गई है. इस बैन के बाद ही एलओसी के पास ड्रोन की हरकत देखी गई है. 

भारत सीमा में इस जगह देखा गया था ड्रोन

भारत पाकिस्तान की सीमा के पास पिछले 24 घंटों के दूसरी बार ड्रोन देखा गया है. इससे सांबा जिले के फूलपुर इलाके में संदिग्ध ड्रोन को देखा गया था. ड्रोन कुछ समय तक भारतीय सीमा के अंदर देखा गया. हालांकि इसके बाद यह ड्रोन वापस चला गया. बता दें कि इससे पहले मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान की तरफ चले ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है. एक बार फिर पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकतों को देखते हुए सेना ने ड्रोन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

