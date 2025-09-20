पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौता 'इस्लामिक नाटो' एग्रीमेंट है, भारत-रियाद संबंधों पर क्या पड़ेगा असर?

एक नाटकीय भू-राजनीतिक कदम उठाते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों ने किसी भी देश पर हमले को दूसरे पर हमला मानने का वादा किया है.

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक औपचारिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मज़बूत करने पर सहमत हुए. समझौते में कहा गया है कि "किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ द्वारा रियाद में हस्ताक्षरित इस समझौते को क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचों के एक ऐतिहासिक पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है.

पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर द्वारा समर्थित यह समझौता, दोहा में इज़राइली हवाई हमले में हमास के वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने और अरब देशों की राजधानियों में आक्रोश फैलने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है. हालाँकि रियाद के अधिकारी यह आश्वासन देते हैं कि यह समझौता "किसी विशिष्ट देश के विरुद्ध नहीं है," लेकिन इसका समय खाड़ी में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के प्रति बढ़ते अविश्वास को रेखांकित करता है.

सऊदी-पाकिस्तान समझौते की मुख्य विशेषताएं

• पारस्परिक रक्षा प्रतिज्ञा: दोनों देशों पर किसी भी हमले को दोनों के विरुद्ध हमला माना जाएगा.

• सर्वव्यापी कवरेज: इसमें "सभी सैन्य साधनों" का प्रावधान है, बिना यह स्पष्ट किए कि पाकिस्तान का परमाणु छत्र समझौते का हिस्सा है या नहीं.

• सैन्य अनुमोदन: हस्ताक्षर के दौरान पाकिस्तानी सेना के कमांडर मौजूद थे, जिससे दोनों देशों की संस्थागत स्वीकृति का संकेत मिलता है.

• रणनीतिक समय: इस समझौते पर दोहा में इजरायल के हमले के कुछ ही दिनों बाद हस्ताक्षर किए गए, जिसने खाड़ी सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर कर दिया.

• प्रतीकात्मकता: पहली बार, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों के संरक्षक ने अपनी सुरक्षा को एकमात्र मुस्लिम परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र से जोड़ा है.

यह क्यों मायने रखती है?

यह समझौता खाड़ी, दक्षिण एशिया और उससे आगे की रणनीतिक गणनाओं को पुनः परिभाषित करता है:

• इज़राइल के लिए: यह समझौता पाकिस्तान के परमाणु छत्र की संभावना को जन्म देता है, जिससे इज़राइल के लिए निवारक क्षमता का आकलन करना कठिन हो जाता है.

• अमेरिका के लिए: दोहा हमले पर उसकी धीमी प्रतिक्रिया के बाद, खाड़ी के प्रमुख सुरक्षा गारंटर के रूप में वाशिंगटन की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है.

• चीन के लिए: यह समझौता एक कम महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में उसके सहयोगियों को मजबूत करती है.

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

भारत, जिसके रियाद और तेल अवीव दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, को एक पेचीदा स्थिति से निपटना होगा. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि नई दिल्ली को पता था कि इस तरह के सौदे पर विचार किया जा रहा है और वह "राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभावों की जाँच करेगा."

भारत की चिंताएं:

• मुखर पाकिस्तान: रियाद का समर्थन इस्लामाबाद को कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद जैसे मोर्चों पर और अधिक मुखर होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है.

• सैन्य और आर्थिक उत्थान: सऊदी अरब की वित्तीय सहायता पाकिस्तान को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने में सक्षम बना सकती है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से भारत की रक्षा पर भी असर पड़ सकता है.

• कूटनीतिक दबाव: भारत तेल और निवेश के लिए सऊदी अरब पर निर्भर है, जबकि इज़राइल उसके प्रमुख रक्षा सहयोगियों में से एक है. दोनों रिश्तों को संभालना और भी संवेदनशील हो जाएगा.

इस समझौते ने मुस्लिम देशों के एक गठबंधन सैन्य गुट, "इस्लामिक नाटो" की अटकलों को फिर से हवा दे दी है. हालाँकि सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के बीच गहरे मतभेद हैं, लेकिन दोहा हमले के बाद बढ़ती असुरक्षा ने सामूहिक रक्षा की माँग को फिर से ज़ोर दिया है.

इस प्रकार, सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता भारत के लिए एक क्षेत्रीय समझौते से कहीं बढ़कर है; यह एक रणनीतिक चेतावनी संकेत है. यह खाड़ी में नए गठबंधनों को दर्शाता है, पाकिस्तान की और अधिक आक्रामकता का जोखिम बढ़ाता है, और नई दिल्ली को रियाद और तेल अवीव में अपने सहयोगियों के बीच एक नाज़ुक संतुलन की स्थिति में डाल देता है.

