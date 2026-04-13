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Asha Bhosle का श्रद्धांजलि कार्यक्रम दिखाना पाक चैनल को पड़ा भारी, पाकिस्तान ने जारी किया नोटिस

पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल ने भी आशा भोसले के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को चलाया था. लेकिन अब पाक चैनल बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने नोटिस जारी कर दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 13, 2026, 07:57 PM IST

Asha Bhosle का श्रद्धांजलि कार्यक्रम दिखाना पाक चैनल को पड़ा भारी, पाकिस्तान ने जारी किया नोटिस

asha bhosle tribute

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भारत की मशहूर और दिग्गज संगीतकार आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार 13 अप्रैल को हुआ है. दिग्गज सिंगर के निधन के बाद पूरी भारत में शोक मनाया जा रहा है. उनके अंतिम संस्कार पर भी बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर और कई राजनेता भी पहुंचे. लेकिन इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल ने भी आशा भोसले के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को चलाया था. लेकिन अब पाक चैनल बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने नोटिस जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

पाक टीवी चैनल के खिलाफ जारी हुआ नोटिस 

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने महान गायिका आशा भोसले की मौत से संबंधित शो प्रसारित किया था, जिसके बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनपर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है. जियो न्यूज के प्रबंध निदेशक और पाकिस्तान में एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स के अध्यक्ष अजहर अब्बास ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है.

उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट में लिखा, "प्रतिष्ठित कलाकारों पर रिपोर्टिंग करना और उनके काम को फिर से देखना और जश्न मनाना हमेशा से रिवाज रहा है. आशा भोंसले जैसे कलाकार के लिए हमें उनके और भी अधिक यादगार गीतों को साझा करना चाहिए था. फिर भी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक, पीईएमआरए ने इसे प्रतिबंधित करने का फैसला किया है."

PEMRA ने नोटिस में क्या लिखा?

PEMRA ने जियो न्यूज को रविवार 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया है, जिसमें आशा भोंसले की मौत की खबर प्रसारित करने की बात है. हालांकि नोटिस में इसे पाकिस्तान के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की जानबूझकर अवहेलना कहा गया है, जिसमें भारतीय कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी. 2018 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने देश में टीवी चैनलों पर भारतीय कंटेंट के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था.

PEMRA के अनुसार, जियो न्यूज ने ईएमआरए अध्यादेश, 2002 की धारा 20 (एफ) का उल्लंघन किया है. हालांकि PEMRA ने जियो न्यूज के सीईओ मीर इब्राहिम रहमान को 27 अप्रैल को मिलने के लिए कहा गया है. वहीं चैनल को 14 दिनों के अंदर इस मामले में लिखिथ जवाब भी मांगा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.

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