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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बार्डर एरिया की मैपिंग कर रहा पाकिस्तान! तैनात किए तुर्किये से मिले बायराक्टर TB2 ड्रोन, क्या भारत के लिए चिंता की बात?

पाकिस्तान ने 2022 के आसपास आधिकारिक तौर पर बायराक्टर TB2 को सेना में शामिल किया था. तुर्किये में बना ये एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल 27,000 फ़ीट की ऊंचाई पर 27 घंटे तक हवा में रह सकता है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 29, 2026, 04:51 PM IST

बार्डर एरिया की मैपिंग कर रहा पाकिस्तान! तैनात किए तुर्किये से मिले बायराक्टर TB2 ड्रोन, क्या भारत के लिए चिंता की बात?

बायराक्टर TB2 को पाकिस्तान ने सीमा के पास तैनात किया है. (AI इमेज)

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भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पास पाकिस्तानी सेना द्वारा तुर्किये में निर्मित बायराक्टर टीबी-2 ड्रोन की तैनाती का पता लगाया है. पाकिस्तान इन आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना की चौकियों की निगरानी, मैपिंग और सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कर रहा है. इन एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल अभी भारतीय सेना की पोजीशन पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है. ये कदम दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है और टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए ऑटोमेटेड एरियल सिस्टम पर निर्भर हो रहा है.

पीओके में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाया

रक्षा मामलों की वेबसाइट डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) के संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल लॉन्च सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन स्थापित किए हैं. ये स्टेशन मुजफ़्फराबाद और कोटली जैसे इलाकों में बनाए गए हैं. सीमा के इतने करीब कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ड्रोन के लॉन्च करने और बेस पर डेटा भेजने का समय कम हो जाता है, जिससे वे LoC के पास ज्यादा समय तक टिककर निगरानी कर सकते हैं.

बायराक्टर TB2 ड्रोन की खासियत क्या है?

बायराक्टर TB2 एक एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसे तुर्किये की कंपनी वायकर ने बनाया है. ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) श्रेणी का ड्रोन है. ये 27,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है. बायराक्टर TB2 हाई-रिज़ॉल्यूशन इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सेंसर से लैस है. उड़ान के दौरान यह काफी ऊंचाई से निगरानी करते हुए कमांड सेंटर को लाइव वीडियो फीड भेजता है. बायराक्टर TB2 का इस्तेमाल अजरबैजान ने नागोरनो-कारबाख संघर्ष में बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य संपत्तियों को नष्ट करने में किया था. इसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के टैंकों को निशाना बनाने के लिए भी किया है. पाकिस्तान ने इसे साल 2022 में अपनी सेना में शामिल किया था.

क्या पाकिस्तान का कदम भारत के लिए सामरिक चुनौती है?

भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर निगरानी के लिए लंबे समय से ड्रोन और ऑटोमेटेड एरियल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं. बायराक्टर TB2 सीमा से काफी दूर पाकिस्तान के एयरस्पेस में रहते हुए लगातार उड़ान भरकर भारतीय सैन्य ठिकानों की स्थिति और अग्रिम रक्षा चौकियों पर नजर रखने की कोशिश करते हैं. भारतीय सेना ने भी पूरी नियंत्रण रेखा पर कई शक्तिशाली रडार तैनात कर रखे हैं जिससे पाकिस्तान के एयरस्पेस में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन या विमान की जानकारी मिलती रहती है. भारतीय सेना का पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में पता है इसलिए इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है.

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