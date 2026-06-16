दिल्ली में पाकिस्तान से जुड़ा आंतकी मॉड्यूल पकड़ा गया, धार्मिक नेता थे निशाने पर, शहजाद भट्टी गैंग से कनेक्शन

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए गुर्गों के पास से पांच पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो बरामद की गई है. ये सभी पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर के इशारे पर काम करते थे.

शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े 7 संदिग्ध दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में.

पांच पिस्तौल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन बरामद.

दिल्ली-NCR में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली-NCR में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित एक बड़े आतंकी और आपराधिक सिंडिकेट को पकड़ा है. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथी अजमल गुज्जर के इशारे पर काम कर रहे थे. यह सिंडिकेट पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से अवैध हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी करने और उन्हें दिल्ली-NCR में सप्लाई करने में शामिल था.

पिस्तौल, मोबाइल और कार बरामद

टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के अनुसार, लिस ने पांच पिस्तौल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो SUV बरामद की है. यह गैंग कथित तौर पर युवाओं को अपने नेटवर्क में फंसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था. पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि भर्ती किए गए लोगों को जल्दी पैसा कमाने का लालच दिया जाता था. इन्हें अंडरवर्ल्ड की चकाचौंध का लालच देकर हथियार और ड्रग्स की तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाता था.

दिल्ली-NCR को दहलाने की साजिश थी

स्पेशल सेल को मई 2026 में खुफिया जानकारी मिली थी कि शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर दिल्ली-NCR में बड़ी आपराधिक और आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहे थे. इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया. पुलिस के ये भी पता चला है कि पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों के जरिए अत्याधुनिक हथियार, कारतूस और ड्रग्स पंजाब भेजे जाते थे. पंजाब से इन हथियारों और ड्रग्स को सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली-NCR लाया जाता था. पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरा समर्थन है.

अहम ठिकानों की रेकी का काम मिला था

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए गुर्गों को दिल्ली के महत्वपूर्ण ठिकानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और सैन्य शिविरों की रेकी (जासूसी) करने का काम सौंपा गया था. ये गुर्गे उन जगहों के वीडियो और तस्वीरें बनाकर एन्क्रिप्टेड चैट्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजते थे. पकड़े जाने से बचने के लिए यह नेटवर्क 'डेड-ड्रॉप डिलीवरी सिस्टम' का इस्तेमाल करता था. इस तरीके में बिना एक-दूसरे से मिले हथियारों या पैसों को किसी गुप्त जगह पर छोड़ दिया जाता था.

पैसों के लेन-देन के लिए हवाला चैनलों और फर्जी बैंक खातों का सहारा लिया जाता था.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर गाजियाबाद के लोनी इलाके से इस नेटवर्क के एक संदिग्ध को पकड़ा था जिसके बाद कड़ियां जुड़ती गईं. पुलिस को यह भी पता चला है कि दिल्ली-NCR के कई धार्मिक नेता भी इस नेटवर्क के निशाने पर थे. यह ग्रुप दिल्ली-NCR के घनी आबादी वाले इलाकों में गड़बड़ी फैलाने की योजना भी बना रहा था. इस ऑपरेशन के जरिए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाली किसी बड़ी आतंकी वारदात को समय रहते टाल दिया है. इस सिंडिकेट के भंडाफोड़ से ये भी पता चला है कि पाकिस्तान की एजेंसियां अब सीधे आतंकियों को भेजने के बजाय भारत में ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 'हाइब्रिड और स्लीपर सेल' नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं.