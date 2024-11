Pakistan Protest: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थक इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पिछले दो दिनों से चल रहा ये प्रोटेस्ट अपने पहले दिन से ही हिंसक रहा हैं. पहले इमरान समर्थकों की ओर से पाक रेंजर्स के जवानों पर हमले किए गए, जिसमें कई जवानों की मौत हो गई. जवानों की मौत के बाद इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगाए गए थे. लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, और फिर से पुलिस और रेंजर्स के साथ उनकी हिंसक झड़प हो गई. पाक रेंजर्स की ओर से प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई.

12 की मौत, 47 लोग जख्मी

इस फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 47 लोग घायल हो गए. इस्लामाबाद में इस समय हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं. पाकिस्तानी फौज की ओर से शूट एट साईट के आदेश जारी किए जा चुके हैं. यानी प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं.

An innocent, unarmed protester was seen praying on a container when an armed paramilitary officer brutally pushed him off from a height equivalent to three stories. It remains unclear if he survived the fall. This horrifying act shows the sheer brutality and fascism of this… pic.twitter.com/gljC6W941D