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भारत

अपने ही लोगों को धमकी देकर भारत में जासूसी का दबाव बना रही ISI, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नई करतूत सामने आई

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कई ऐसे परिवार हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं. पाकिस्तानी ISI अपने नागरिकों को डरा रही है ताकि वह भारतीय रिश्तेदारों को जासूसी के लिए तैयार करें.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 21, 2026, 04:41 PM IST

अपने ही लोगों को धमकी देकर भारत में जासूसी का दबाव बना रही ISI, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नई करतूत सामने आई

 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने ही लोगों के डरा-धमका रही है. (AI इमेज)

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  • ISI के लोग ऐसे परिवारों को निशाना बना रहे हैं जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं.
  • पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने ही लोगों के डरा-धमका रही है.
  • राजस्थान से पकड़े गए शख्स से मिली चौंकाने वाली जानकारियां.


पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI सीमा के पास रहने वाले ऐसे लोगों पर दबाव डाल रही है जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं. बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के पारिवारिक रिश्तों का गलत फायदा सूसी का एक नया नेटवर्क बनाने के लिए उठाया जा रहा है. राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ISI की इन हरकतों के बारे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने ही लोगों के डरा-धमका रही है. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कथित जासूस मुश्ताक अली ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. मुश्ताक अली ने एजेंसियों को बताया है कि वह पिछले 24 महीनों से अपने चचेरे भाई नजीर के संपर्क में था.  नजीर पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में रहता है. वह एक आईएसआई हैंडलर के साथ सीधे संपर्क में था. मुश्ताक अली के अनुसार, नजीर और खालिद ने उसका  ब्रेनवॉश किया और पैसों का लालच देकर उसे अपने जासूसी नेटवर्क में शामिल कर लिया.

मुश्ताक ने कथित तौर पर व्हाट्सएप के जरिए बीएसएफ के काफिले और तैनाती की जानकारी पाकिस्तान में नजीर को भेजी थी. उसने जैसलमेर सेक्टर में रणनीतिक रूप से अहम सड़कों के वीडियो और तस्वीरें भी पाकिस्तान भेजी थीं. इसके बदले लगभग 25000 रुपये दिए गए थे. 

अपने ही लोगों को धमका रही पाकिस्तानी एजेंसी

जांच में ये सामने आया है कि ISI के लोग ऐसे परिवारों को निशाना बना रहे हैं जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं. मुश्ताक की मौसी और बुआ के परिवार पाकिस्तान में हैं. अपने ही नागरिकों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोग डरा रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं कि भारत में रहने वाले रिश्तेदारों को जासूसी के लिए राजी करें. पूछताछ से पता चला है कि मुश्ताक का चचेरा भाई नजीर लगभग दो साल तक सोशल मीडिया के जरिए सके संपर्क में रहा और कथित तौर पर भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव को लेकर गलत बातें बताकर उसे प्रभावित करता रहा. जब मुश्ताक पूरी तरह उनके प्रभाव में आ गया, तो नजीर ने उसे ISI हैंडलर खालिद से मिलवाया. इसके बाद पैसों के बदले अहम जानकारियां देने का सिलसिला शुरू हो गया. 

भारतीय एजेंसियों को एक और ऐसी बात पता चली है जो चौंकाने वाली है. जांच में सामने आया है कि मुश्ताक को जो पैसे मिले, वे विदेशी खातों से नहीं बल्कि भारत के ही अलग-अलग बैंक खातों से ट्रांसफर किए गए थे. इसका मतलब ये है कि देश के अंदर भी एक स्लीपर सेल है जो पाकिस्तानी ISI की मदद कर रहा है. 

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