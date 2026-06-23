भारत के सभी राफेल सुरक्षित, पाकिस्तान का झूठ बेनकाब! एयरफोर्स के दस्तावेज ने बताई सच्चाई

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है. भारतीय वायुसेना के आधिकारिक टेंडर दस्तावेज ने पाकिस्तान के इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

रक्षा मामलों और सैन्य अभियानों में अक्सर दावों और प्रतिदावों का दौर चलता है, लेकिन सच हमेशा आधिकारिक दस्तावेजों और ठोस सबूतों के साथ ही सामने आता है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान और वहां के सोशल मीडिया हैंडल्स ने जोर-शोर से प्रचार किया था कि उन्होंने भारत के अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है.

पाकिस्तान के अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि भारत के तीन राफेल विमान नष्ट हो चुके हैं. लेकिन अब भारतीय वायुसेना (IAF) के मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक रक्षा दस्तावेज ने पाकिस्तान के इन सभी दावों की हवा निकाल दी है. इस घटनाक्रम से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि फ्रांस से खरीदे गए भारत के सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह सुरक्षित हैं और देश की सीमाओं की रखवाली में मुस्तैद हैं.

क्या है वायुसेना का वह आधिकारिक दस्तावेज?

दरअसल, वायुसेना के एयर मुख्यालय डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग-राफेल ने फ्रांस की मशहूर कंपनी सैफ्रान एयरक्राफ्ट इंजिन्स को एक ब्रिज सपोर्ट प्रस्ताव (RFP) भेजा है. सैफ्रान वही कंपनी है जो राफेल विमानों के शक्तिशाली M88 इंजन बनाती है. यह एक तरह का तकनीकी और रखरखाव से जुड़ा सपोर्ट टेंडर है.

इस आधिकारिक टेंडर दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारतीय वायुसेना साल 2016 में भारत-फ्रांस सरकार के बीच हुए समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 राफेल विमानों का पूरी तरह संचालन कर रही है. वायुसेना को सितंबर 2026 के बाद भी इन सभी विमानों के रख-रखाव, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता की जरूरत होगी, जिसके लिए यह नया सपोर्ट पैकेज तैयार किया गया है.

विमानों की संख्या में कोई कमी नहीं

रक्षा क्षेत्र के जानकारों और सैन्य नियमों के मुताबिक, रखरखाव या मेंटेनेंस के टेंडर हमेशा उसी इन्वेंट्री पर जारी किए जाते हैं, जो वास्तव में सेना के पास मौजूद और ऑपरेशनल होती है. इस दस्तावेज में कहीं भी विमानों की संख्या में किसी कमी का जिक्र नहीं है. टेंडर के अनुसार, इस अंतरिम अवधि के दौरान सभी 36 विमानों के लिए उड़ान के घंटों का पूरा हिसाब लगाया गया है.

हर राफेल विमान के लिए सालाना औसतन 150 घंटे की उड़ान तय की गई है. इस हिसाब से देखें तो आने वाले पांच महीनों के लिए कुल 2,250 घंटे की उड़ान का अनुमान लगाते हुए यह बजट और पैकेज तैयार हुआ है. अगर कोई भी विमान कम हुआ होता, तो यह गणित और टेंडर की शर्तें बदल जातीं.

पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारतीय सेना को लेकर झूठी कहानियां गढ़ी हों. ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने न सिर्फ विमान गिराने का झूठ बोला, बल्कि एक काल्पनिक महिला पायलट को पकड़ने का भी दावा किया था. भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पहले ही पाकिस्तान के इन प्रोपेगैंडा दावों को महज "मनोहर कहानियां" कहकर खारिज कर दिया था, जिस पर अब आधिकारिक मुहर भी लग गई है.

भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ जो डील की थी, उसके तहत मिले सभी 36 राफेल विमान वर्तमान में वायुसेना की नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज़ और नंबर 101 स्क्वाड्रन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश के हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत बनाए हुए हैं.