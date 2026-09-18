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Explainer: कंगाल हुआ पाकिस्तान! सरकारी सिस्टम से लेकर मार्केट तक में लाॅकडाउन... क्या खत्म हो गया है पाक के पास पैसा?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Explainer: कंगाल हुआ पाकिस्तान! सरकारी सिस्टम से लेकर मार्केट तक में लाॅकडाउन... क्या खत्म हो गया है पाक के पास पैसा?

Pakistan Crisis: पाकिस्तान के कंगाली की तस्वीर अब साफ दिखने लगी है. पश्चिम-एशिया में चल रहे तनाव के कारण महंगे हुए तेज और गैस का खर्च पाक सरकार नहीं उठा पा रही है. ऐसे में उसने मार्केट के लेकर सरकारी सिस्टम तक कई पाबंदियों और कटौतियों का ऐलान किया है.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 18, 2026, 02:31 PM IST

Explainer: कंगाल हुआ पाकिस्तान! सरकारी सिस्टम से लेकर मार्केट तक में लाॅकडाउन... क्या खत्म हो गया है पाक के पास पैसा?

पाक पीएम शहबाज शरीफ (इमेज क्रेडिट- X)

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  • पाकिस्तान घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है
  • पाक सरकार ने देश में कई पाबंदियां लगाई हैं 
  • सरकारी सिस्टम पर भी लाॅकडाउन लगाया है 
  • आइए जानते हैं पाक ने क्या पाबंधियां लगाई हैं?

Pakistan Crisis: पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है. पाक पाई-पाई को मोहताज हो गया है. वहां के हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि सरकारी सिस्टम से लेकर मार्केट तक में लाॅकडाउन लगा दिया गया है. पाक सरकार की कैबिनेट ने कल एक निर्देश जारी कर बाजारों और शॉपिंग मॉल को रात 9 बजे तक बंद करने को कहा है. वहीं इस निर्देश के तहत मैरिज हॉल और अन्य इवेंट वेन्यू को रात 10 बजे तक बंद करने को कहा गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पाकिस्तान किन संकटों से जूझ रहा है, जो अपने देश में इस तरह का लाॅकडाउन लगा रहा है. 

11 बजे तक ही खुलेंगे रेस्टोरेंट  

निर्देश में रेस्टोरेंट, कैफे और खाने-पीने की दुकानों को रात 11 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है. वहीं टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को इन समय-सीमाओं से छूट दी गई है. पाक सरकार ने शादी समारोहों में परोसे जाने वाले खाने को भी सीमित कर दिया है. निर्देश के मुताबिक शादियों में सिर्फ एक डिश परोसने की अनुमति होगी.

सरकारी सिस्टम पर भी लाॅकडाउन

पाकिस्तान सरकार ने सिर्फ बाजारों और आयोजनों पर पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि सरकारी खर्च कम करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं. सरकारी वाहनों के लिए ईंधन का आवंटन अगले तीन महीनों के लिए 50 फीसदी कम किया जाएगा. साथ ही संघीय विभागों को नई गाड़ियां खरीदने पर रोक लगा दी गई है.

सूचना-तकनीक से जुड़े उपकरणों को छोड़कर टिकाऊ सामान की खरीद पर भी रोक रहेगी. वित्त वर्ष 2026-27 में कर्मचारियों से जुड़े खर्च को छोड़कर अन्य खर्चों में 5 फीसदी कटौती करने का आदेश दिया गया है.

वहीं सशस्त्र बलों, नागरिक सशस्त्र बलों, जरूरी सेवाओं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑपरेशनल गाड़ियों को ईंधन कटौती से छूट दी गई है. प्रशासनिक और गैर-ऑपरेशनल सरकारी वाहनों पर यह कटौती लागू होगी.

पाकिस्तान में यह लाॅकडाउन क्यों?

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण मंहगे हो रहे ईंधन और विदेशी मुद्रा दवाब के कारण पाकिस्तान ये पाबंदियां लगा रहा है. पश्चिम एशिया के बीच जारी संघर्ष के बीच कच्चे तेल और ईंधन बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.

इसी वजह से पाकिस्तान जुलाई से ही पेट्रोल की कीमतों की रोजाना समीक्षा कर रहा है. इसके पीछे पाक सरकार ने बिजली और ईंधन की खपत कम करने का तर्क दिया है. 

विदेश यात्राओं और सरकारी कार्यक्रमों पर भी रोक

पाकिस्तान ने मंत्रियों, सलाहकारों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी है. वहीं स्कॉलरशिप और कुछ विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रमों को इससे बाहर रखा गया है. पाकिस्तान के राजनयिक मिशन उन विदेशी कार्यक्रमों में देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, जहां उनकी मौजूदगी जरूरी मानी जाती है.

अधिकारियों को जहां संभव हो, आमने-सामने बैठकों के बजाय टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है. सरकार द्वारा वित्तपोषित सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है. विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी को छोड़कर सरकारी डिनर पर भी पाबंदी लगाई गई है.

पाकिस्तान में कितने रुपये लीटर है पेट्रोल-डीजल?

पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 18 सितंबर से पेट्रोल की कीमत 43 पैसे घटाकर 390.79 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. वहीं हाई-स्पीड डीजल की कीमत 3.47 रुपये बढ़ाकर 424.92 रुपये प्रति लीटर कर दी गई. इससे एक दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 6.88 रुपये और डीजल में 5.62 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी.

क्या पाकिस्तान के पास खत्म हो गया है पैसा?

पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से  जूझ रहा है और ऐसे में महंगे ईंधन ने उसकी पूरा कमर तोड़ दी है, जिस कारण उसे हर जगह और हर सिस्टम पर लाॅकडाउन लगाना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 400 से 452 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है, भारत के 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के मुकाबले बहुत ही कम है. वहीं पाकिस्तान पर करीब 83.6 ट्रिलियन रुपये का कर्ज भी है. 

कहां से पाक लाता है तेल और गैस?

पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस की आपूर्ति में संभावित रुकावट और लाल सागर में शिपिंग से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं ने ईंधन और LNG की सप्लाई को लेकर पाक पर दबाव बढ़ गया है. 

नई पाबंदियों के जरिए पाक सरकार एक तरफ ईंधन और ऊर्जा की खपत कम करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी खर्च को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहने के बीच पाकिस्तान के लिए ईंधन की उपलब्धता और उसकी कीमतें आने वाले समय में भी अहम चुनौती बनी रह सकती हैं.

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