पाकिस्तान फिर कर सकता है नापाक हरकत, पूर्व CDS अनिल चौहान ने मक्का समझौते पर क्यों चिंता जताई?

पिछले साल मई में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर साल चलाया था, तब जनरल अनिल चौहान सीडीएस थे. मई 2026 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी जनरल चौहान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात करते रहे हैं.

भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का समझौते में शामिल होने से पाकिस्तान अति आत्मविश्वास का शिकार हो सकता है. जनरल अनिल चौहान ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक आत्मविश्वास में पाकिस्तान फिर से कोई 'गलत फैसला' कर सकता है जिससे हमें सावधान रहना होगा. उन्होंने ये बातें शनिवार, 5 सिंतंबर को नई दिल्ली में तीन मूर्ति भवन परिसर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहीं. जनरल अनिल चौहान ने ये भी कहा कि अभी पाकिस्तान भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी चिंता बना रहेगा.

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की ये टिप्पणी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच 7 अगस्त को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग एक महीने बाद आई है. इस समझौते के बारे में बताया गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. जनरल अनिल चौहान (रि.) इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर समझौते की शर्तों में ये साफ-साफ नहीं कहा गया कि ये भारत के खिलाफ नहीं है तो हमें मान कर चलना होगा कि ये हमारे खिलाफ है.

चीन भारत के लिए दीर्घकालिक और व्यापक चुनौती

चीन को भारत के लिए दीर्घकालिक और व्यापक चुनौती बताते हुए जनरल अनिल चौहान (रि.) ने कहा कि ड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद अब भी सुलझा नहीं है और यहां तक कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को लेकर भी पूरी तरह परस्पर सहमति नहीं है. लेकिन, दोनों देशों के बीच संबंधों को केवल सीमा विवाद के मुद्दे तक सीमित नहीं रखा जा सकता.

उन्होंने कहा कि चीन बिल्कुल अलग और अधिक दीर्घकालिक तथा व्यापक चुनौती पेश करता है. उन्होंने कहा कि चीन और भारत एशिया की दो प्रमुख शक्तियां, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं. दोनों देश एक-दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं और प्रतिस्पर्धा भी. क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था को लेकर उनके विचार अलग-अलग हैं इसलिए चीन के साथ संवाद और संपर्क बनाए रखना आवश्यक है.

आतंकवाद और छद्म युद्ध बने रहेंगे चुनौती

पूर्व सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान की सोच यह रही है कि परमाणु हथियारों के कारण पारंपरिक सैन्य अभियानों की गुंजाइश को कम किया जाए. पारंपरिक अभियानों की संभावना को कम करना ही उनकी रणनीति रही है. गैर-सरकारी संगठन ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनसे वे आसानी से पल्ला झाड़ सकते हैं. पूर्व सीडीएस ने आगाह करते हुए कहा कि भारत को इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा कि आतंकवाद और छद्म युद्ध उसके लिए बड़ी चुनौती बने रहेंगे.