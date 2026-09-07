प्रोपेगैंडा वीडियो में पाकिस्तान का दावा- भारतीय संसद और INS विक्रांत पर किया हमला, फुटेज देख हंसी नहीं रुकेगी

पाकिस्तान ने स्पेस सेक्टर में भी भारत पर अपनी बढ़त दिखाई और कहा कि भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट्स को जैम कर दिया गया था. इस वीडियो को पाकिस्तान वायुसेना के डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशन (DGPR) ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है.

ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डाक्युमेंट्री से बौखलाए पाकिस्तान ने मई 2025 में हुए सैन्य संघर्ष को लेकर एक प्रोपेगैंडा वीडियो जारी किया है. पाकिस्तान वायु सेना (PAF) और पाकिस्तान समर्थित प्रोपेगैंडा तंत्र ने दावा किया है कि 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान ने भारत की महत्वपूर्ण सामरिक और नागरिक संपत्तियों को निशाना बनाया था. इसके लिए एआई की मदद से एक 5 मिनट की शार्ट फिल्म जारी की गई है. इस वीडियो में किए गए दावे ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. आईये जानते हैं कि पाकिस्तान ने फर्जी वीडियो में क्या-क्या दावे किए हैं.

फर्जी वीडियो में पाकिस्तान के मुख्य दावे

वीडियो में एआई (AI) एनिमेशन और कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स (CGI) की मदद से भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS Vikrant पर मिसाइल स्ट्राइक होती दिखाई गई है.

प्रोपेगैंडा वीडियो में नई दिल्ली स्थित भारतीय संसद भवन पर भी एआई-जनरेटेड मिसाइल हमले का झूठा चित्रण किया गया है.

गुजरात के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कांडला बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का फर्जी एआई दृश्य दिखाया गया है.

पाकिस्तान ने ये दावा भी किया है कि उसकी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 32 एयरबेस को निशाना बनाया. पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा यहीं नहीं रुका. वीडियो में ये भी दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान वायुसेना ने भारत के दो एस-400 स्क्वाड्रन तबाह किए. ये भी दावा किया गया कि 8 इंडियन फाइटर जेट गिराए गए जिसमें 4 राफेल और 1 सुखोई विमान शामिल थे.

पाकिस्तान ने दावा किया कि इंडियन नेशनल ग्रिड को अस्थिर कर दिया जिससे पूरे भारत की बिजली गुल हो गई. भारत के संवेदनशील मिलिट्री डिफेंस डॉक्यूमेंट्स लीक करने का दावा भी किया गया. पाकिस्तान ने स्पेस सेक्टर में भी भारत पर अपनी बढ़त दिखाई और कहा कि भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट्स को जैम कर दिया गया था. इस वीडियो को पाकिस्तान वायुसेना के डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशन (DGPR) ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. भारत में ये अकाउंट बैन है लेकिन, सोशल मीडिया पर ये क्लिप खूब वायरल है.

Delusion at its peak! 🤦‍♂️ Pak Army drops an AI-generated animated fantasy video showing them hitting Indian targets, because they don't have a single frame of real footage or actual achievements to show. When your reality is a disaster, you have to rely on AI prompts to keep the… pic.twitter.com/ek6RHryYn4 — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ1) September 7, 2026

इंटरनेट पर लोगों ने लगा दी क्लास

पाकिस्तान वायुसेना के डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशन द्वारा जारी प्रोपेगैंडा वीडियो पर लोगों ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी. यूजर्स ने कहा कि भ्रम की हद हो गई है! लोगों ने कहा कि एक साल बाद भी पाकिस्तान के पास न तो कोई असली फुटेज है और न ही कोई वास्तविक उपलब्धि. जब आपकी असलियत ही इतनी बुरी हो, तो झूठ को जिंदा रखने के लिए आपको AI प्रॉम्प्ट्स का सहारा लेना ही पड़ता है. लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना AI से बने एनिमेटेड फ़ैंटेसी वीडियो देखकर ही खुश है. लोगों ने कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों को लाहौरी चूरन बेच रहा है.