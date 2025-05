Pakistan Ceasefire Violation: पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन के बाद फिरोजपुर के साथ मोगा में ब्लैकआउट हो गया है. हालात को देखते हुए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गया है. सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. संभवतः हाल ही में देखी गई ड्रोन गतिविधियों या अन्य सैन्य खतरों के कारण किया गया सुरक्षा उपाय है. ऐसी स्थिति में ब्लैकआउट एक सामान्य रणनीति होती है, जिससे दुश्मन ड्रोन या अन्य निगरानी उपकरणों को दृश्य सूचना जुटाने से रोका जा सके. इसके अलावा, यह कदम संभावित हमलों या तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने की तैयारी का हिस्सा हो सकता है.

#WATCH | A complete blackout has been enforced in Moga, Punjab



(Visuals deferred by an unspecified time) pic.twitter.com/h0Xsfh5EGR