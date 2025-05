युद्धविराम के समझौते को पाकिस्तान ने तोड़ दिया है. गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं. जिसकी वजह से पूरे इलाके में ब्लैक आउट घोषित कर दिया गया है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी X पर पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया है.

बनासकांठा सहित गुजरात के बॉर्डर इलाके में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है. शनिवार की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ था. जिसके बाद 6 शहरों जामनगर, ओखा, कच्छ, बनासकांठा, पाटण और द्वारका से ब्लैकआउट हटाया गया था. लेकिन गुजरात से राजस्थान जाने वाली नाइट ट्रेनें रद्द की गई हैं.

कच्छ के भुज में पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है. गुजरात के कच्छ इलाके में ड्रोन हमले की जानकारी गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. उन्होंने लिखा कि कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं. अब पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया जाएगा. कृपया सुरक्षित रहें, घबराएँ नहीं.

#WATCH | Gujarat | A complete blackout has been enforced in Bhuj in Kachchh (Visuals deferred by an unspecified time) pic.twitter.com/vBnYnoIkfm

Gujarat Home Minister Harsh Sanghavi tweets, "Several drones have been spotted in the Kutch district. A complete blackout will be implemented now. Please stay safe, don’t panic." pic.twitter.com/xS1K1fyZ3Y