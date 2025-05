Pakistan attack Jammu: भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की बौखलहाट कम नहीं हो रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया है. इसके अलावा पठानकोट में भी कई जगहों को निशाना बनाया गया है. हालांकि, भारत ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया है और उसके 8 मिसाइलों को तबाह कर दिया है.

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ से यह हमला सतवारी, एयरपोर्ट, सुंजवान, जानीपुर, चौधी इलाकों में ड्रोन से किया गया है. जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट पर तीन ड्रोन फंसे गए हैं. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया है. भारत ने उसके F16 फाइटर जेट, 8 मिसाइल और 16 ड्रोन को तबाह कर दिया है. जम्मू विश्वविद्यालय पर भी हमला किया गया है. अब जम्मू एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है. पाकिस्तान के इस दुस्साहस का लगातार जवाब दिया जा रहा है.

#WATCH | J&K | A complete blackout has been enforced in Akhnoor of Jammu Division; sirens are being heard. pic.twitter.com/Jgftczowww