पाक सेना हाई अलर्ट पर, आसिम मुनीर के ऑफिस में इंमरजेंसी मीटिंग, भारत के किस कदम से पाकिस्तान में मचा हड़कंप?

भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से लगती सीमा के पास राजस्थान में एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है. इसके लिए नोटम जारी किया गया है और आरक्षित एयरस्पेस लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है.

Indian Air Force combat drill: सितंबर महीने में भारतीय वायुसेना कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका पता चलते ही पाकिस्तान बेचैन हो गया है. भारत की ओर से जारी 'नोटिस टू एयर मिशन्स' के बाद रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना मुख्यालय में हड़कंप है. दरअसल भारतीय वायु सेना ने 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के लिए एयरस्पेस आरक्षित किया है. इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 20 किमी दूर एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है. यह युद्धाभ्यास मुख्य रूप से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर क्षेत्र में केंद्रित रहेगा.

पाकिस्तान में बुलाई गई आपात बैठक

CNN-News18 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ओर से NOTAM जारी करने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी विस्तार से समीक्षा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई. इस मामले की जानकारी सीधे पाकिस्तान के चीफ ऑफ़ डिफेंस फोर्सेस के कार्यालय को दी गई. भारतीय एयरस्पेस रिजर्वेशन के जवाब में, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पाक-भारत सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है. यही नहीं, पाकिस्तान ने अभी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारी वायुसेना तैयार है और अभ्यास के दौरान भारत की किसी भी हिमाकत का जवाब दिया जाएगा.

क्या करने जा रही है इंडियन एयरफोर्स?

भारत की ओर से जारी 'नोटिस टू एयरमेन' (NOTAM) के अनुसार, 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मिलिट्री गतिविधियों के लिए एयरस्पेस के बड़े हिस्से को अस्थायी रूप से आरक्षित किया गया है. इस हिस्से में जैसलमेर-बाड़मेर-फलोदी-जोधपुर सेक्टर शामिल है. NAL-बीकानेर के पास का एयरस्पेस भी ब्लॉक कर दिया गया है. आरक्षित एयरस्पेस लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है. पाकिस्तान में इसलिए हड़कंप है क्योंकि आरक्षित क्षेत्रों में से एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 20 किलोमीटर दूर है.

इस युद्धाभ्यास में भारत के फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान शामिल होंगे. सुखोई 30 एमकेआई और राफेल जैसे फाइटर आसमान में गरजेंगे. हेलीकॉप्टर लंबी दूरी से दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाने का अभ्यास करेंगे. युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना भारी भरकम ग्लाइड बमों को भी निशाने पर दागने का अभ्यास करेगी. पाकिस्तान को डर है कि इंडियन एयर फोर्स इस युद्धाभ्यास की आड़ में कोई हमला कर सकती है.

जापान के साथ भी होना है अभ्यास

भारतीय वायुसेना 9 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक जापान की एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के साथ भी अभ्यास करने वाली है. यह पहली बार होगा जब जापानी लड़ाकू विमान (F-2A) भारत के किसी एयरबेस से सीधे उड़ान भरकर किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे. जापान इस अभ्यास के लिए अपने 3 F-2A फाइटर जेट और लगभग 110 सैन्यकर्मियों को भारत भेज रहा है.

भारत के नए ग्लाइड बम से डरा पाकिस्तान

2 सितंबर 2026 को भारतीय वायु सेना ने देश में ही डिजाइन और तैयार किए गए 'लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब' खगंतक-243 के सफल ड्रॉप ट्रायल किया. खगंतक-243 को Su-30MKI लड़ाकू विमान से गिराया गया. इस हथियार ने 140 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया. इस ग्लाइड बम को 12000 मीटर की ऊंचाई से ड्राप करने पर ये 180 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है. खगंतक-243 भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत देता है जिससे अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के सभी अग्रिम एयरबेस तबाह किये जा सकते हैं.